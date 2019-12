Najbolji talijanski skijaš Dominik Paris ostvario je svoju petu spustašku pobjedu na stazi Stelvio u Bormiju, na kojoj je slavio i u petak, kad je na rasporedu bila odgođena utrka iz Val Gardene.

Foto: 24sata.info

Za svoj 18. trijumf u Svjetskom kupu, a 14. u spustu, 30-godišnji Talijan je trebao nešto manje od dvije minute (1:55.37) spusta po punoj dužini staze Stelvio od 3,27 km.



U najveću prijetnju Parisovom trijumfu potpuno neočekivano se pretvorio 25-godišnji Švicarac Urs Kryenbuehl, koji je sa startnim brojem 25 doskijao do drugog mjesta, a za Talijanom je zaostao samo osam stotinki.



Švicarac je tim senzacionalnim rezultatom napravio medvjeđu uslugu svom sunarodnjaku Beatu Feuzu, koji je do tada držao drugo mjesto sa zaostatkom od 26 stotinki, što mu je bilo dovoljno da zadrži vodstvo u redoslijedu Svjetskog kupa spustaša. No, kad mu je Kryenbuehl uzeo drugo mjesto, Feuz je pao na drugo mjesto redoslijeda spustaša sa četiri boda zaostatka za Parisom koji ih je sakupio 304.



Paris je preuzeo i vodeće mjesto u ukupnom redoslijedu Svjetskog kupa sa 449 bodova, 55 više od drugoplasiranog Norvežanina Aleksandera Aamodta Kildea.



U nedjelju je u Bormiju na rasporedu prva ovogodišnja alpska kombinacija, sa startom prve vožnje (super G) u 11 sati, a druge vožnje (slalom) u 14 sati.





(FENA)