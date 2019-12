Godina na izmaku je 23. u nizu za reprezentativce Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci u kojoj su ostvarili vrhunski sportski rezultat. To se odnosi na osvajanje odličja s jednog od najvećih sportskih takmičenja, a bh. odbojkaši u 2019. godini okitili su se srebrenom medaljom s Evropskog prvenstva u Mađarskoj.

Foto: Fena

Predsjednik Saveza sjedeće odbojke BiH Miralem Zubović na današnjoj konferenciji za medije podsjetio je da reprezentativci BiH u sjedećoj odbojci osvajaju odličja od 1997. godine, te da takav trend namjeravaju nastaviti i u narednim godinama.



- Kombinacija iskustva i mladosti će nam sigurno donijeti još mnogo radosti u narednim sezonama. Sjedeća odbojka uspijeva opstati u turbulentnim vremenima. U BiH se takmiči 28 ekipa s više od 600 sportista u tri nivoa takmičenja i to je baza za nove bh. reprezentativce. Ekipa se podmlađuje svake godine i vjerujem da ćemo nastaviti kontinuitet osvajanja medalja - izjavio je Zubović.



Selektor reprezentacije BiH Mirza Hrustemović ističe da se reprezentacija okreće paraolimpijadi koja će naredne godine biti održana u Japanu.



- Situacija u bh. društvu je teška i to se odražava i na nas. Ipak, na paraolimpijadu ćemo otputovati s visokim ciljevima kao i svaki put sa željom da osvojimo novu medalju. Nezahvalno je prognozirati koji rezultat možemo ostvariti. Pokušat ćemo odraditi dobre pripreme i da nastavimo niz dobrih rezultata. Neće biti lako, protivnici se dobro pripremaju, igraju dobru odbojku, ali mi vjerujemo da možemo ostvariti novi dobar rezultat - rekao je Hrustemović.



Dugogodišnji bh. reprezentativac Dževad Hamzić, osvajač 22 medalje u ovom sportu, rekao je da se bh. reprezentativci individualno pripremaju u svojim klubovima do prvog reprezentativnog okupljanja koje je zakazano za juni.



On navodi da će reprezentacija BiH početkom februara ugostiti nekoliko evropskih reprezentacija koje nisu ostvarile plasman na paraolimpijadu, ali da bh. odbojkaši uglavnom razmišljaju o meču protiv Rusije koja ih je pobijedila u Mađarskoj s 3:2.



- Mi smo se uglavnom fokusirali na reprezentaciju Rusije od koje smo izgubili u finalu Evropskog prvenstva, ali sada je upitno da li će njima biti dozvoljeno da nastupe zbog zabrane koja je izrečena svim ruskim sportskim selekcijama - rekao je Hamzić i dodao da bi svi bh. reprezentativci voljeli da Rusima dozvole nastup na paraolimpijadi jer bi se selekciji BiH tada ukazala prilika da im se revanširaju za poraz u Mađarskoj.



(FENA)