Najbolji bh. atletičar i srebreni na svijetu u disciplini 800 metara Amel Tuka, iako do Ljetnih olimpijskih igara u Tokiju 2020. godine, ima još dosta vremena, već ovih dana počinje pripreme za to veliko takmičenje.

Prvu fazu priprema Tuka će obaviti u Južnoafričkoj Republici, nakon što je u BiH u nekoliko izbora proglašen za najboljeg sportistu u godini na izmaku. Pred odlazaka u Afriku istakao je da je psihički stabilan i da će tokom priprema fokus biti na Olimpijskim igrama u Tokiju.



“Prošao je taj divni period na kraju sezone, medalja sa Svjetskog prvenstva i to srebrena. Još jedna viša stepenica od Pekinga. I još ne mogu da opišem emocije i osjećaj. Zaista je to bila posebna godina po svemu, baš zbog povratka nakon teškog perioda u kojem nisam znao da li ću se vratiti na vrhunski nivo. Zahvaljujući timu divnih ljudi, velikih profesionalaca, u tome sam uspio. Tokom cijele sezone sam govorio da ću se vratiti na vrhunski nivo, jer sam se osjećao dobro i trenirao dobro. Samo sam morao čekati trenutak kada će doći taj rezultat“, kazao je Tuka.



Dodao je da su mu dobri rezultati tokom cijele prethodne sezone govorili da je na pravom putu povratka u svjetski vrh srednjoprugaša.



“Svi ti rezultati su mi davali samopouzdanje da će biti dobro. Na kraju se to i desilo. Vratili smo se svi zajedno sa tom istorijskom medaljom. Ali, želim ovom prilikom da kažem da od ovog trenutka odlaska u Afriku želim samo da se prisjetim Dohe, kada mi nedostane motivacije. Bazni treninzi su nešto najgore što mi srednjoprugaši prolazimo. Kada dođu trke i tempiranje forme dosta je lakše“, pojasnio je Tuka.



Naglasio je da se tokom priprema ne želi previše obazirati na uspjeh iz Dohe, jer je imao loše iskustvo 2015. godine kada je na Svjetskom prvenstvu u Pekingu osvojio bronzanu medalju.



“Ne smijem ponoviti grešku, želim se fokusirati na trke koje su ispred mene. Želim da grizem još više i budem željan uspjeha. Osjećam se dobro i želim da zadržim nivo što je moguće duže“, rekao je srebrni svjetski 800-metraš.



Kazao je i da je svjestan velikih očekivanja bh. javnosti, ali da to razumije, jer je prije ulaska u vrhunski sport istim očima gledao nastupe sportista iz BiH.



“Svjestan sam šta ljudi očekuju od mene, ali izvukao sam pouku i znam šta treba raditi kako bi došao do cilja. Idem mirno i staloženo. Najvažnije je da me zdravlje posluži“, istakao je još jednom Tuka i dodao da će ga sada konkurencija drugačije gledati, jer je ipak vicešampion svijeta i dodao:



“Psihički sam stabilniji nego ranije, sada sve radim sa više profesionalizma. Znam u svakom trenutku koliko mogu. Znam da mi trebaju laganije trke na početku kako bi kasnije mogao dati sve od sebe. Sve će biti podređeno tome da u Tokiju budem u najboljoj formi.“



Južnoafričku Republiku je veli izabrao za prvu fazu priprema, jer je tamo već bio 2016. godine i oduševili su ga uslovi u atletskom kampu, gdje je uživao trenirati. Nakon povratka iz Afrike čeka ga sezona u dvorani, tokom koje planira nastupiti na četiri-pet mitinga i velikim takmičenjima.



Tuka je danas ozvaničio i nastavak saradnje sa kompanijom Hifa Petrol.





