Edin Puhalo, alijas Iron Puki, na novoj rang listi izazivača za svjetskog prvaka u Cruiser teškoj kategoriji, nalazi se na četvrtoj poziciji, što je za dva mjesta bolje, nego na protekloj listi.

Iron Puki / 24sata.info

U prevodu, to znači da će Puki, ukoliko uspije još jednom odbraniti naslov prvaka Evrope u WBO Federaciji, biti obavezan izazivač za svjetskog prvaka.



U samo devet mjeseci, Iron Puki je uspio osvojiti naslov prvaka Evrope, a zatim ga I odbraniti u Sarajevu, a nova odbrana održat će se vjerovatno u martu sliejdeće godine. Pukijeva želja je da to ponovo bude Sarajevo, ali bez pomoći države teško da će se to dogoditi, te će naslov vjerovatno morati braniti na gostujućem terenu, a mnogi od boksera su zainteresovani da se okite naslovom prvaka Evrope u WBO.



Podsjetimo, Puki je krajem prošlog I početkom ovog mjeseca, boravio na WBO konvenciji u Tokiju, gdje su bili prisutni velikani ovog sporta, te predsjednik WBO svjetske federacije Francisco Valcarcel, zatim dopredsjednik Istvan Kovacs kao i najbolji promotori i menadžeri.



Upravo je nakon ove Konvencije, WBO rangirao Pukija kao 4. izazivača za Svjetskog prvaka.



“Živim svoj san i živim za šansu i borbu za naslov svjetskog prvaka. Uz Božiju pomoć nadam se da ću je dobiti u 2020. godini, a iskreno se nadam da ću imati adekvatnu podršku od svoje države za koju boksam i koju predstavljam u najboljem svjetlu”, komentarisao je Iron Puki novo rangiranje i napredak na listi izazivača.



Puki je u samom vrhu svjetskog boksa, a do 4. mjesta je dospio nakon što je pobjedama i osvajanjem titule evropskog prvaka napredovao na rang listi izazivača. Prvo je u februaru za WBO titulu prvaka Evrope pobijedio bivšeg izazivača za WBO titulu svjetskog prvaka Nijemca Kai Kurzawu, zatim Mađara Mate Kristoffa, te za odbranu WBO titule evropskog prvaka Nijemca kuvajtskog porijekla Ali Ramija.



Ovo je godina u kojoj je naš šampion postigao velike rezultate te potvrdio svoj status jednog od najboljih boksera jugoistočne Evrope.



(24sata.info)