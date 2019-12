Jarzinho Rozenstruik, UFC-ova senzacija, nokautirao je Alistaira Overeema u borbi večeri u Vašingtonu. Holandski teškaš dobijao je meč na bodove, ali četiri sekunde prije kraja dobio je brutalan desni kroše, koji mu je odnio dio usne i poslao ga na spavanje.

Foto: 24sata.info

Bila je to 10. pobjeda u isto toliko profesionalnih MMA nastupa za Rozenstruik, Surinamac nastavlja graditi svoj put u UFC-u gdje je došao do četvrte pobjede i još nema poraz. Ovo je bio čak 18. poraz za Overeema, a Holanđanin u karijeri ima i 45 pobjeda.



Uznemirujuće fotografije Overeemove usne i video nokatuta obišli su cijeli svijet, a ovaj ružan prizor i nije za one slabijeg želuca.



Video možete pogledati OVDJE.





(SCsport)