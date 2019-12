Bosanskohercegovački profesionalni bokser Damir Beljo 28. decembra trebao se boriti za svjetski WBA pojas u "cruiser" kategoriji, no taj meč otkazan je odlukom WBO organizacije zbog toga što Beljo nije među najboljih 15 boraca po rankingu.

Foto: Arhiv

"Bombarder iz Mostara" rukavice je trebao ukrstiti sa Arsenom Goulamirianom u francuskom Marseilleu, a promoteri ovog borca u početku su istakli da WBO ranking neće biti problem za orgnizaciju meča, no na kraju se to nije ispostavilo tačno.



Ipak, Belji je obećano da će borba biti održana u martu naredne godine za svjetski naslov, a prema Beljinim riječima, interes je da se održi meč između njega i Goulamiriana.



"Krvavo treniram u Njemačkoj i žao mi je što se ovo desilo, potrudit ću se da budem spreman za mart iduće godine i hvala svima na velikoj podršci", kazao je Beljo.



Beljo je prvi na ljestvici profesionalnih boksera koji dolaze iz Bosne i Hercegovine u "cruiser" kategoriji i 50. ukupno na svijetu. Mostarac je od 2015. do 2016. u svom vlasništvu držao WBO titulu evropskog prvaka, što mu je do sada najveći uspjeh u karijeri.





