Najbolji bosanskohercegovački atletičar, svjetski viceprvak na 800 metara Amel Tuka boravio je danas u Novom Pazaru. U Gradskoj kući ugostio ga je prvi čovjek najvećeg grada regije Sandžak Nihat Biševac.

Njih dvojica razgovarali su o sportskim potencijalima i sportskoj infrastrukturi Novog Pazara te o ostavrenjima Tuke i atletičara tog sandžačkog grada. Sagovornici su nakon sastanka zaključili da su sportisti najbolji ambasadori svojih gradova i država.



- Meni je ogromno zadovoljstvo što je Amel Tuka u našem gradu. On je ljubimac i Novog Pazara i naroda koji živi u ovom regionu, uvijek je rado viđen gost, a ovo mu nije prva posjeta našem šeheru. Tuka je uzor mladima, pravi primer dobrog mladog čovjeka koji je upornošću, velikom žrtvom, odricanjem i radom postigao izvanredne rezultate te je na taj način sebe pozicionirao među najbolje atletičare svijeta - rekao je u razgovoru za AA gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac.



Osvajača srebrne medalje u trci na 800 metara na Svjetskom prvenstvu u Dohi Amela Tuku za Novi Pazar i Srbiju vežu prijateljstva i kolege iz juniorskih dana s kojima je dijelio stazu na mnogim takmičenjima.



- Nisam prvi put u vašem gradu. Baš taj prvi utisak koji sam stekao kada sam dolazio prije dvije godine je razlog da jedva čekam da se vratim i dođem u Novi Pazar. Sve ono što kažu za Novopazarce, da su ljubazni i gostoljubivi ljudi, stoji. Osjetio sam to na svojoj koži. Ovde se osjećam kao u svom gradu, upravo zbog ljudi. Pozdravljaju me svi, pozivaju me na kafu, sok i ručak. Takva toplina ljudi čini ovag grad lijepim mjestom - rekao je viceprvak svijeta, Amel Tuka u izjavi za AA.



Tuka se nakon kratke pauze vratio treningu i pripremama za predstojeću sezonu, a glavno takmičenje koje ga očekuje i za koje se priprema su Olimpijske igre u Tokiju.



- Prošla sezona bila je dosta duga, posljednju trku sam imao 1. oktobra u Dohi, a odmor mi je bio baš potreban. Sljedeće godine me očekuju Olimpijske igre i sve je podređeno tom takmičenju, a nakon toga očekuje me i Evropsko prvenstvo. Jedina želja sada mi je da me zdravlje služi i da se sačuvam i od najmanjih povreda. Sedam dana provedenih van terena, bez treninga zbog najmanje povrede ostavlja posljedice, a to sam osjetio i na svojoj koži i to nikome ne bih poželio - rekao je Tuka.



Bh. atleričar će večeras u Vrnjačkoj Banji prisustvovati izboru najboljih atletičara Balkana za 2019. godinu, gde bi trebalo da bude proglašen za najboljeg atletičara Balkana za ovu godinu.



