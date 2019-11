Bosanskohercegovački profesionalni bokser Damir Beljo 28. decembra će se boriti za svjetski WBA pojas u "cruiser" kategoriji.

"Bombarder iz Mostara" rukavice će ukrstiti sa Arsenom Goulamirianom u francuskom Marseilleu.



Armenac s francuskom pasošem Goulamirian je neporažen u profesionalnoj karijeri s 25 pobjeda, od čega je 17 ubilježio prekidom. Trenutno je aktuelni svjetski prvak (super) prema WBA federaciji, a ranije je bio privremeni svjetski WBA prvak u istoj kategoriji. U posljednjem meču prije desetak dana u Parizu prekidom je savladao Kanea Wattsa.



"Nadam se samo da će pripreme proći bez povreda i da će me Bog konačno dovesti do cilja. Cilj i jeste bio borba za svjetski naslov u najjačim verzijama. Godine 2016. godine smo također bili potpisali za svjetski naslov u WBO protiv tadašnjeg prvaka Oleksandra Usyka i, nažalost, auto me udarilo. Vjerovatno je tako moralo biti. Moram da se zahvalim i da kažem da mi je ovu vijest prvi javio bivši menadžer Dalibor Ban sa kojim sam ostao u korektnim i prijateljskim odnosima nakon što smo prije tri godine prestali da radimo. Veliko hvala Banu, i tako je nastala dalja komunikacija. Danas je ugovor stigao na ruke mog menadžera Ivana Dijakovića i, eto, Bogu hvala potpisan je. Opet kažem Bogu hvala i slava jer me ljubi i dao mi je da opet živim svoj san. Probat ću se maksimalno spremiti za svjetski naslov. Hvala svima koji su bili uz mene, moj kondicijski trener Damir Zubac, trener boksa Damir Miletić, UFD Gymu u kojem se spremam, trenerima Aksu Sukuru i Geard Aetovicu, braći Dijaković i, naravno, Banu. Prvi smo u historiji BiH uzeli evropski naslov i, ako Bog da, prvi boksamo i za svjetski naslov", kaže Damir Beljo.



Posljednju pobjedu 35-godišnji Beljo je ubilježio u junu ove godine kada je savladao Laszla Penzesa. Tim slavljem je svoj ukupni profesionalni "score" podigao na 26-0 uz 21 nokaut.



Beljo je prvi na ljestvici profesionalnih boksera koji dolaze iz Bosne i Hercegovine u "cruiser" kategoriji i 50. ukupno na svijetu. Mostarac je od 2015. do 2016. u svom vlasništvu držao WBO titulu evropskog prvaka, što mu je do sada najveći uspjeh u karijeri.





