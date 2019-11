Amina Kajtaz, najbolja bh. plivačica, od jučer je vlasnica apsolutnog rekorda u disciplini 200 metara delfin u vremenu od 02:10.36.

Amina Kajtaz / 24sata.info

Kajtaz je do novog rekorda u ovoj disciplini stigla na 47. međunarodnom plivačkom mitingu „Mladost 2019“, koji se održao u Zagrebu, na kojem je učestvovalo 485 takmičara iz 6 zemalja: Češke, Austrije, Bosne i Hercegovine, Italije, Slovenije i Hrvatske.



Kajtaz je u finalnoj utrci slavila sa više od sekunde prednosti u odnosu na Korenu Jerebić, koja je plivala za Zagrebački plivački klub, dok je treća bila Čehinja Kristyna Horska.



„Dosadašnji rekord je iznosio 02:11.10 i sretna sam što sam uspjela otplivati novi rekord i to skoro sekundu bolji. Osjećala sam se dobro tokom cijelog takmičenja i zaista sam presretna zbog rezultata kojeg sam ostvarila, ali i zbog činjenice što je naša zemlja pokazala da ima perspektivu u ovom sportu. Lana Pudar je zaista bila sjajna i ovom prilikom čestitam i njoj na velikom podvigu“, rekla je Amina Kajtaz.



A mlada Mostarka Lana Pudar zaista je ostvarila veliki rezultat. Ona je, naime, finalnu utrku završila na četvrtom mjestu sa vremenom 02:17.26, što je ujedno i rekord Bosne i Hercegovine za djevojčice u uzrastu od 14 do 16 godina.



Inače, Lana Pudar je tokom mitinga u Zagrebu dva puta popravljala državni rekord u ovoj disciplini, a u finalnoj utrci je za skoro tri sekunde isplivala bolje vrijeme, nego u kvalifikacijama, gdje je također oborila državni rekord.



Kajtaz i Pudar su na mitingu „Mladost 2019“ predstavljali Klub vodenih sportova „ORKA“ iz Mostara, koji je u finalnim utrkama, uz dvije sjajne Mostarke, imao i Bakira Hadžimahovića, Kerima Sadikovića, Đanija Morića, Teodoru Stanković i Elenu Zovko.



(24sata.info)