Karate reprezentacija Bosne i Hercegovine sa 11. svjetskog prvenstva za kadete, juniore i mlađe seniore - U21, održanog krajem oktobra u Santiagu (Čile), vratila se s jednom srebrenom medaljom, te osvojena dva sedma i jednim 11. mjestom.

Titulu svjetskog viceprvaka - U21 osvojio je Hamza Turulja (KK Okinawa, Sarajevo), sedma mjesta zauzeli su kadeti Emina Sipović (KK Ippon, Sarajevo) i Sandro Krešić (KK Do, Tuzla), dok je junior Džan Mahmutović (KK Uskopljak, Gornji Vakuf) takmičenje završio na 11. mjestu.



Veliki uspjeh bh. tim ostvario je u konkurenciji 1.582 takmičara i takmičarki iz 96 država. Boje reprezentacje BiH branila su 24 predstavnika. U ukupnom plasmanu Bosna i Hercegovina takmičenje je završila na diobi 22. mjesta zajedno sa još sedam reprezentacija.



Na pres-konferenciji Karate saveza Bosne i Hercegovine svjetski vicešamion u katergoriji mlađih seniora do 75 kg Hamza Turulja danas je kazao da je na putu do odličja savladao predstavnike Indije, Francuske, Španije, kineskog Taipeija i Mađarske, dok je u finalu poražen od predstavnika Maroka.



- Ovo mi je bio drugi nastup na svjetskim prvenstvima, a za dvije godine također ću imati pravo učešća u istoj kategoriji. Ovo je nešto najljepše što mi se dogodilo u životu. Ne mogu reći da sam očekivao medalju. Konkurencija zaista nije mogla biti jača tako da je ovo veliki uspjeh. Za ovo takmičenje pripremao sam se 11 godina, to je dugotrajan proces. Na kraju se trud isplatio jer postati viceprvak svijeta nije mala stvar - izjavio je Turulja.



Trener 18-godišnjeg člana Karate kluba Okinawa iz Sarajeva Asmir Šeta kazao je da je "osvajenje medalje potvrda i pečat dosadašnjege rada i odricanja".



- Također, ovo je i dokaz da smo na pravom putu da možemo praviti vrhunske rezultate i da u budućnosti možemo očekivati od ovih mladih sportista još puno uspjeha, jer ove godine Hamza je bio taj koji je dominirao, ali preteći našu scenu znamo da imamo još mnogo takmičara poput Hamze, koji mogu napraviti sličan ili možda i bolji rezultat. Ono što nama treba je da uozbiljimo neke stvari po pitanju odnosa prema sportistima, da im se da maksimalna podrška i klubovima koji doprinose da oni postani ovo što jesu. Treba sistem, da svi koji utiču daju podršku i nađu modalitet kako da nagrade šampione i one koji ih stvaraju, te da im se u budućnosti omogući bolji i lakši put ka pravljenju uspjeha - izjavio je Šeta.



Predsjednik Karate saveza BiH Mujo Gec rekao je da karete, iako spada u kategoriju tzv. malih sportova, po rezultatima je najuspješniji u BiH.



- Naši uspjesi i madalje u 25 godina zaista nisu upitni. Samo je pitanje koji je broj. U BiH djeluje više od 200 klubova, sa više 10.000 aktivnih registrovanih takmičara i značajan broj trenera. Naši uspjesi nisu slučajnost već kontinuitet rada dužeg od 50 godina. U jednom momentu se plašimo da je naš uspjeh nekome počeo da smeta. U raspodjeli sredstava nas malo ima. Svako očekuje da mi možda osvojimo i olimpijsku medalju, ali nemamo podršku za to. Olimpijski komitet BiH jedini ima rezumjevanje i zvanična ministarstva u onolikoj mjeri koja nama nije dovoljna - kazao je Gec danas na pres-konferenciji Karate saveza BiH.



Najbolje bh. karataše i karatašice u ovoj i narednoj godini očekuju nastupi na najvećim međunarodnoim takmičenjima - balkanskom prvenstvu u Sloveniji, evopskom prvenstvu za kadete, juniore i mlađe seniore u Budimpešti, evropskom seniorskom prvenstvu u Bakuu, te najvažnijem takmičenju - olimpijskim kvalifikacijama u maju naredne godine u Parizu.



