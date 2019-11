U ponedjeljak je u Kelnu počelo suđenje 40-godišnjem Adnanu Ćatiću, poznatom kao Felix Sturm, optuženog za utaju 5,8 miliona eura poreza između 2009. i 2017. godine.

Foto: Bild

Sturm bi mogao dobiti do deset godina zatvora.



Također je optužen za doping i nanošenje tjelesnih povreda. Ćatićev test na anabolike je bio pozitivan nakon što je osvojio pobjedu u meču protiv Rusa Fjodora Čudinova u februaru 2016. Time je i počinio djelo nanošenja povrede Čudinovu, rekla je tužiteljica.



Ćatić je osvojio World Boxing Association titl u oktobru 2016. godine i od tada nije nastupao u ringu. Njegov rekord je 40 pobjeda, pet poraza i tri remija.



Njegovi advokati su pokušali da ga izvuku iz pritvora, no bezuspješno. Njihova žalba je odbijena jer su sudije odlučili da postoji opasnost da bi mogao pobjeći.



Po riječima advokata Nilsa Krobera, Ćatića čeka komplikovan proces. Advokat tvrdi da tužilaštvo tereti njegovog klijenta za djela koja još nisu utvrđena poreznim zakonom te da očekuje da će se iznos za koji se Sturm tereti smanjiti.



Objasnio je da se o prihodu koji nije tekao direktno Sturmu nego kroz jednu švicarsku firmu.



"Drago mu je što to sada počinje, ali naravno da je nervozan", rekao je advokat, te dodao da je sada sljedeći cilj izvući ga iz pritvora.



Advokati tvrde da je Sturm u top formi i da bi trebao da se bori Artura Abrahama, te da postoji velik javni interes za prenošenje tog meča. Pritvor bi mogao uticati na Sturmovo stanje a i on bi mogao zaraditi novca na meču, argumentuju.



Advokati navode da Sturm nema finansijska sredstva za kauciju a da bi njegova porodica mogla sakupiti samo malu sumu.



Za sada se pretpostavlja da su u toku kontroverzni pregovori. Okružni sud u Kelnu zasad je odredio ukupno 23 dana suđenja a presuda se očekuje najranije 27. februara iduće godine.



(N1)