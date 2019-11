Ragbijaši Južnoafričke Republike po treći su put osvojili naslov svjetskih prvaka, nakon što su u subotnjem finalu 9. Svjetskog prvenstva, odigranom na Internacionalnom stadionu u Yokohami pobijedili favoriziranu Englesku sa 32-12 (12-6).

Foto: Twitter

Bio je to treći finale za južnoafričku reprezentaciju i njihov treći trijumf, čime su se izjednačili s Novim Zelandom, dosada najuspješnijom reprezentacijom s tri naslova. Južnoafrička Republika je prva reprezentacija koja stigla do svjetskog trona nakon što je doživjela poraz u grupnoj fazi natjecanja, a pobijedio ih je Novi Zeland, kojeg je Engleska nadigrala u polufinalu.



Južnoafrikanci su nastavili tradiciju osvajanja trofeja Webba Ellisa svakih 12 godina. Prvi su osvojili u svom prvom sudjelovanju na svjetskim prvenstvima, 1995. godine, kad su bili domaćini svjetskog prvenstva, a u finalu odigranom u Johannesburgu pobijedili Novi Zeland sa 15-12 u produžetku, uz nazočnost tadašnjeg južnoafričkog predsjednika Nelsona Mandele koji je predao pobjednički pehar legendarnom kapetanu Francoisu Pienaaru.



Sljedeći naslov osvojili su 2007. godine na Stade de Franceu u St. Denisu, kad su u finalu nadigrali Englesku sa 15-6.



U reprizi tog finala u Yokohami Južnoafrikanci su obranom slomili engleski napad koji je ostao bez zgoditka. Momčad pod vodstvom izbornika Rassieja Erasmusa strpljivom igrom stvarala je prilike za svog pouzdanog pucača Handrea Pollarda koji je realizirao šest kaznenih udaraca i dva pretvaranja za 22 boda.



Engleske nade u preokret polaganjem je srušio u 66. minuti Makazolea Mapimpija, a konačni slom momčadi Eddieja Jonesa potvrdio je Cheslin Kolbe još jednim zgoditkom u 74. minuti.



Engleska je u četvrtom finalu doživjela treći poraz i ostala na jednom naslovu osvojenom 2003. godine, kad su u finalu odigranom u Sydneyju pobijedili Australiju sa 20-17 u produžetku. Zanimljivo, tada je Australiju vodio današnji engleski izbornik Australac Eddie Jones, koji je 2007. godine bio pomoćni trener u pobjedničkoj reprezentaciji Južnoafričke Republike.



Siya Kolisi, prvi tamnoputi kapetan u povijesti južnoafričke reprezentacije, sa suigračima je zaradio čast da po treći put u zelenom dresu "Springboksa" podigne trofej Webba Ellisa, a Rassie Erasmus, koji je reprezentaciju preuzeo tek 2018. godine, postao je prvi izbornik koji je u istoj godini vodio jednu reprezentaciju do naslov svjetskog prvaka i pobjednika Rugby Championshipa, prvenstva južne hemisfere u kojem se natječu JAR, Novi Zeland, Australija i Argentina.





(FENA)