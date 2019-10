Mladi bh. karatista Hamza Turulja, osvajač srebrene medalje na svjetskom prvenstvu održanom u Čileu, vratio se u Sarajevu gdje su ga dočekali članovi porodice, prijatelji i navijači.

Foto: Fena

Mladi bh. reprezentativac rekao je da nije očekivao medalju na ovom takmičenju jer je nastupao u konkurenciji protiv dosta starijih i iskusnijih protivnika.



- Hvala svima što su došli da podrže mene i reprezentaciju BiH. Ovo je nešto najljepše što mi se dogodilo u životu. Ne mogu reći da sam očekivao medalju. Konkurencija zaista nije mogla biti jača tako da je ovo vliki uspjeh. Za ovo takmičenje pripremao sam se 11 godina, to je dugotrajan proces. Na kraju se trud isplatio jer postati viceprvak svijeta nije mala stvar - izjavio je Turulja.



Osamnaestogodišnji Turulja, član Karate kluba "Okinawa", došao je do titule viceprvaka svijeta u konkurenciji do 21 godine. Na putu do finala pobijedio je predstavnike Indije, Francuske, Španije, kineskog Taipeijai Mađarske, dok je u finalu doživio je poraz od predstavnika Maroka.



Očekuju ga nastupi na prvenstvima Balkana i Evrope, a zatim će se pripremati za seniorsko prvenstvo BiH.



(FENA)