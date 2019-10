Irski borac Conor McGregor rekao je da će se takmičenju u mješovitim borilačkim vještinama vratiti u januaru u Las Vegasu.

Foto: Reuters

McGregor je rekao da će se "potpuno koncentrisan" vratiti u oktagon za borbu 18. januara u Las Vegasu.



"To je moja povratnička borba. Za 12 nedelja od ove subote. U odličnom sam fizičkom stanju. Dogovorio sam datum sa UFC i nije me briga ko će mi biti protivnik", rekao je McGregor, prenio je BBC.



McGregor je završio karijeru prije sedam mjeseci, a nije se borio od oktobra prošle godine, kada je u UFC 229 izgubio od Khabiba Nurmagomedova. Po završetku meča došlo je do tuče, pa je McGregor suspendovan na šest mjeseci i kažnjen sa 50.000 dolara. On je rekao da planira još dva meča, uključujući i revanš sa Nurmagomedovim u Moskvi. Tokom konferencije iznio je niz uvreda na račun ruskog šampiona.



Poslije prve borbe, McGregor je rekao da želi da se bori protiv pobjednika duela Natea Diaz i Jorgea Masvidala, a zatim sa Nurmagomedovim ili Tonyem Fergusonom.



"Ići ću kroz spisak igrača kao motorna testera kroz puter", naveo je Irac (31).



On je rekao da planira da se uzdržava od alkohola i noćnih izlazaka, kako bi se pripremio za meč u januaru.



"Potrebno vam je 66 dana da stvorite naviku. Sada idem u krevet ranije i ustajem ranije. Strukturirani pristup je ključ uspeha. Svi milijarderi moraju biti organizovani", rekao je nekadašnji svetski šampion u pero kategoriji.





(BETA)