Jedanaestostruka prvakinja Bosne i Hercegovine i četverostruka uzastopna balkanska prvakinja Lejla Tanović završila je svoju najuspješniju sezonu na 71. mjestu svjetske UCI ranking liste.

Foto: Arhiv - 24sata.info

Bh. biciklistkinja nastupila je na 24 utrke u protekloj sezoni što je bio najveći broj takmičenja za našu predstavnicu u jednoj godini, saopćeno je iz reprezentacije BiH.

Pokazatelj dobre forme za Tanović bile su prve utrke u Španiji kada je na prestižnoj UCI C1 utrci u Chelvi osvojila 6. mjesto te zatim 3. mjesto na etapnoj utrci Costa Blanca koja se vozila u paru. Tokom sezone uspjela je ostvariti šest pobjeda na UCI utrkama što je novi rekord pobjeda za bh. biciklizam u jednoj godini.

- Izuzetno sam zadovoljna sezonom u kojoj sam ostvarila veliki broj dobrih rezultata i pobjeda. Sezona je bila izazovna i naporna ali smo uspjeli od februara do oktobra održavati visoku formu bez povreda. Plasmanom na 71. mjesto svjetske ranking liste mogu biti zadovoljna jer je to moja najbolja pozicija do sada, međutim već na otvaranju naredne sezone imam priliku za dodatni napredak što ću sigurno iskoristiti - rekla je Tanović.

Osvojenim UCI bodovima Tanović je uspjela plasirati Bosnu i Hercegovinu na 38. mjesto u ženskoj konkurenciji. Naredna sezona za našu takmičarku počinje veoma brzo a glavni cilj će biti osvajanje što većeg broja UCI bodova.

- Iako je Lejla ostvarila niz dobrih rezultata i pobjeda zasigurno da je najveći potencijal pokazala na utrci u Mađarskoj osvojivši peto mjesto u izvrsnoj konkurenciji gdje je pobjedu odnijela dvostruka osvajačica olimpijske medalje. Ciljevi za narednu sezonu su veoma visoki a plan je ostvariti što veći broj UCI bodova, tako da smo s pripremama već startali a veoma brzo je u planu prvi zimski kamp - izjavio je selektor reprezentacije Amar Njemčević.

( FENA)