Mostar Stari Grad Staklograd u nastavku Lige prvaka nalazi se u grupi A zajedno s domaćinom Sport Club KPRF (Rusija), Futsal klubom Dobovec (Slovenija), te Hallle-Goikom (Belgija), doznaje se iz mostarskog kluba.

Foto: FENA

- U Rusiju ne idemo sa zastavom. Ekipu Doboveca znamo, jer su oni bili domaćini grupe u prethodnoj fazi natjecanje, dok su ostala dva kluba za nas trenutno nepoznanica – kazao je Amel Bajgorić, predsjednik Mostar SG Staklorada.



Turnir će se održavati u Moskvi od 19. do 24. studenoga ove godine, a u narednu fazu natjecanja plasirat će se samo pobjednik grupe.



Podsjećamo, Mostar SG je druga bh. ekipa koja je ostvarila plasman među 16 najboljih u Europi u ovom formatu natjecanja, a prije njih to je pošlo za rukom Tangu 2013. godine.



U grupi B igraju: Sporting CP (Portugal), MFK Tyumen (Rusija), Ayat (Kazakhstan), te Novo Vrijeme Makarska (Hrvatska).



U grupi C se nalaze: Benfica (Portugal), Elpozo Murcia (Španjolska), Pesaro (Italija) i Kairat Almaty (Kazahstan).



U grupi D snage će odmjeriti: Barca (Španjolska), MFC Kherson (Ukrajina), Sparta Prag (Češka) i Stalitsa Minsk (Bjelorusija).





