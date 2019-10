Na Generalnoj skupštini Asocijacije nacionalnih olimpijskih komiteta svijeta - ANOC-a u Dohi danas je odato priznanje Bosni i Hercegovini na ovogodišnjoj uspješnoj organizaciji Evropskog olimpijskog festivala mladih - EYOF u Sarajevu i Istočnom Sarajevu.

Predsjednik Evropskog olimpijskog komiteta - EOC Janez Kocijančič tokom podnošenja izvještaja o radu EOC-a u 2019. godini u ostvrtu na nadavno održani EYOF u Sarajevu i Istočnom Sarajevu kazao je da se nakon 35 godina od održavanja Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu, olimpijski plamen ponovo vratio u ovaj grad.



- Nakon olimpijskih igara desio se strašan rat u kojem je mnogo ljudi izgubilo živote i mnogi su raseljeni. Onda je došao EYOF Sarajevo i Istočno Sarajevo, gdje se na Olimpijskom stadionu Koševo održala ceremonija otvaranja sa 30.000 gledalaca u stadionu i 10.000 gledalaca koji su ostali van stadiona sa željom da prisustvuju ceremoniji otvaranja. Šta to znači? Ljudi su željeli reći sami sebi, svojim vođama, olimpijskom pokretu i cijelom svijetu da su prezasićeni sa animozitetima, mržnjom i razdvajanjima i da žele da idu putem kojim ide sport. To je bila snažna poruka za sve nas. Kasnije smo uživali u odlično organizovanom EYOF- u i to je bilo veliko ohrabrenje za sve nas u Olimpijskom pokretu - kazao je Kocijančič, saopćeno je iz Olimpijskog komiteta BiH.





