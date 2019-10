Amel Tuka večeras je spektakularno dočekan pred nekoliko hiljada građana na Kamberovića polju iz cijele BiH. Svjetski viceprvak obratio se navijačima, a u emotivnom govoru nije mogao sakriti ni suze.

- Šta da vam kažem, prije svega veliko hvala što ste izdvojili svoje vrijeme i što ste mi priredili ovaj nevjerovatan doček. To vam je od srca hvala i vi ste moji! Drago mi je što je večeras moj trener sa mnom i pozdravite ga i on je najzaslužniji za moj uspjeh - kazao je na početku svog obraćanja Tuka, prenosi Avaz.



Potom je pustio suze radosnice.



- Mnogo toga imam da vam kažem. Ovdje sam prije 4 godine stajao ovdje i tada smo slavili prvu medalju. Sada smo se popeli na stepenicu više i izuzetno sam ponosan i moje prve misli kada sam prošao kroz cilj je bilo upravo ovo, da podijelim s vama ovu radost, jer koja bi svrha svega ovoga bilo da ne mogu sa vama sve podijeliti. Ja svoj narod stvarno volim u srcu i svoju BiH".



- Bilo je svega i nervoze, napetosti, smijeha.. Pogotovo u periodu 10 dana kako sam tamo bio u Dohi. Jednostavno koliko god čovjek htio da ne misli na utrke, dođete tamo svi su atletičari, odmah se osjećaj vrati. To mi daje snagu i adrenalin i povećava borbu. Hvala Bogu pa se sve završilo na najbolji način za mene, što sam donio još jednu medalju s najvećeg svjetskog takmičenja. Ponosam sam na sve i vratio sam se nakon mnogo problema koje sam imao, kada je u pitanju zdravlje.



- Mislim da me to ojačalo još više i da sam zbog toga u Dohi sam trčao sa puno samopouzdanja i sigurnosti - rekao je Tuka.



Ostanite ponosni, ne zaboravite svoju vjeru, porijeklo i tradiciju - rekao je Tuka u emotivnom govoru.



Tuka ističe kako je porodica stub svega te da mu je ona dala dodatnu snagu.



- Njima se najviše zahvaljujem. Osim mog trenera, okupili smo i cijeli jedan profesionalni tim. U tim teškim trenucima u proteklim godinama uvijek sam imao podršku svojih sponzora kao što je "HIFA petrol" i "BH Telecom". Svima njima se zahvaljujem. Dobre priče nastavljamo, ali bez vas, navijača, nije to to - poručio je Tuka.





