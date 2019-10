Nek mi halali rahmetli Mirza, ali Amel Tuka trenutno je vjerovatno najbolji bh. sportaš svih vremena.

Rekao je ovo danas na Sarajevskom aerodromu predsjednik Atletskog saveza BiH Suad Kaknjo, obraćajući se na konferenciji za novinare upriličenoj povodom povratka u BiH našeg najboljeg atletičara iz Dohe sa svjetskim srebrom oko vrata.

- Atletski savez BiH i Atletski klub Zenica nemaju niti jednog profesionalca. Mi smo u 21. vijeku totalni amateri i taj suport koji Amelu vrlo često puta nije dostatan je od srca i isključivo iz ljubavi. Amel je najkarizmatičniji sportaš u BiH - navodi Kaknjo.

Nakon 2015. godine, u kojoj je Tuka bio bronzani u Pekingu, Kaknjo se prisjeća da je bilo poteškoća, povreda, pa čak i „primitivnog odbacivanja Tuke“.

- On je sve to prebrodio i došao do zlatnih visina, jer ovo srebro ima sjaj zlata. Vjerujte da taj Amerikanac (Donavan Brazier, op.a.) koji je uzeo zlato za dvije godine neće biti na sceni. To su hibridi koji ne postaju ovakvi poput Amela Tuke - kazao je Kaknjo.

Ističe da je Tuka uzor svim mladima - diplomirani je inžinjer mašinstva, intelektualac visokog ranga.

- I trenutno, nek mi halali rahmetli Mirza, vjerovatno sportaš svih vremena - smatra Kaknjo, prenose Vijesti.ba.

Prema njegovim riječima, Tuka je napravio nešto što je početak špila.

- I ja kao čovjek koji je 11 godina uz njega, koji vjeruje u njega, vjerujem da će se to završiti zlatnom medaljom. Imali smo prije četiri godine bronzanu, sada imamo srebrenu, akobogda bit će i zlatna. Amel Tuka je jedna veličina koja je neprevaziđena - ističe Kaknjo.

Zahvalio je Amelovim roditeljima Senadu i Nermini, kao i njegovoj vjerenici, a od iduće subote i supruzi Amini Pivić, što mu pružaju nesebičnu podršku.

- Da biste postigli vrhunski rezultat, morate psihički biti stabilni, a da biste psihički bili stabilni, morate imati uredan život, a to su oni njemu omogućili. Sve je podređeno njegovom rezultatu. I ovaj put jedino se posebno neću zahvaljivati Amelu, jer njemu se cijela BiH zahvaljuje. I ja se nadam da će ovo biti preokret u bh. sportu, jer Amel Tuka je najveći ambasador BiH - zaključio je Kaknjo.

