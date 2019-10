Nevjerovatan osjećaj, nešto što se ne može opisati riječima, rekao je Amel Tuka, nakon što mu je dodijeljena medalja na večerašnjoj svečanosti na stadionu u Dohi gdje je osvojio srebro u utrci na 800 metara.

Amel Tuka / 24sata.info

Najbolji bh. atletičar naglasio je da je bio "ponosan gledajući zastavu svoje države na najvišem postolju prilikom dodjele medalja".



- To je nevjerovatan osjećaj koji želim svakom sportisti da doživi, da to osjeti. To je nešto neopisivo - kazao je Tuka.



Dodaje da je očekivao brzu trku i bio spreman za to.



- Odmah sam zauzeo svoju poziciju i priključio se vrhu ekipe i držao se gornjeg dijela trke. Svih osam finalista bili su favoriti za medalju, nikoga se ne smije potcijeniti. U svakom sam vidio konkurenta, ali nikome nisam "davao pardona". Znam da sam rođen za velike stvari, slijedio sam to i došao ovdje da osvojim medalju za svoju BiH, za sebe, porodicu, i ispunio sam očekivano - rekao je.



Ističe da je u Dohu doputovao rasterećen, što mu je olakšalo put do medalje. Prije četiri godine u Pekingu bio je, kako kaže, pod velikim pritiskom jer sam tamo došao kao najbrži čovjek na svijetu i "morao" je osvojiti medalju.



- Sada sam imao sedmi rezultat u svijetu, bio među favoritima za finale ali ne i favoritima za osvajanje medalje što mi je prijalo. Uvijek sam volio da dolazim iz sjene. Bio sam jako opušten, zajedno sa kolegama Pezerom i Mešićem od kojih sutra očekujem finale. To mi je pomoglo da prođem kvalifikacije i polufinale i u finale uđem mnogo rasterećeniji - potcrtao je Tuka.



O Olimpijskim igrama, kaže, još ne želi da razmišlja, jer ne želi da "podlegne pritisku" kao pri odlasku na Olimpijadu u Rio 2016.



- Hoću da uživam u ovom sportu, a ostalo šta Bog da - zaključio je najbolji bh. atletičar, viceprvak svijeta u disciplini 800 metara.





(FENA)