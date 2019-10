Američki atletski trener Alberto Salazar koristio je sportaše kao laboratorijske životinje, izjavio je šef Američke antidoping agencije (USADA) Travis Tygart u razgovoru za ZDF.

Foto: 24sata.info

USADA je vodećeg američkog atletskog trenera, koji je trenirao neke od najvećih trkača među kojima i britanskog olimpijskog pobjednika Moa Faraha, utorak suspendirala na četiri godine zbog dopinga.



"Morate shvatiti da sportaši nisu imali pojma što se događa s njima, što im se daje. Primjerice, jednoj sportašici je kazano da uzme lijek protiv tumora na maternici, iako nije imala tumor. Lagali su sve sportaše i na njima obavljali liječničke eksperimente," tvrdi Tygart.



Američka antidopinška agencija je objavila da je Salazar kažnjen zbog "orkestriranja i olakšavanja uzimanja zabranjenih tvari" kao trener Projekta Nike Oregon (NOP), kampa u kojem su se pripremali američki dugoprugaši.



Nakon što je izrečena suspenzija, Američka atletska federacija (USATF) oduzela je Salazaru akreditaciju za sudjelovanje na SP u Dohi. Salazar je kazao da će se žaliti na odluku USADA-e, a američki proizvođač sportske opreme Nike je u svom priopćenju naveo da će stajati uz njega.



Tygart je osim Salazara napao i Nike.



"Nadam se da će Nike uvidjeti istinu i da će to za njih biti otriježnjenje. Više ne mogu tražiti izgovore, moraju priznati da su se eksperimenti nad sportašima radili pod njihovim imenom i u njihovim prostorima. To je pogrešno", kazao je Tygart, prenosi Hina.



USADA tvrdi da je Salazar, koji je trenirao i američkog dugoprugaša Matthewa Centrowitza, snabdjevao sportaše zabranjenim supstancama te je sportaše navodio kako da izbjegavaju dopinške kontrole.



"Šokiran sam," kazao je Salazar. "Moji atletičari i ja smo doživjeli nepravedan, neetičan i vrlo štetan tretman od strane USADA-e."



"Oregon Projekt nije nikada i nikada neće dopustiti doping. Žalit ću se i trudit ću se da ovaj nepošten i otegnut proces stigne do zaključka za koji ću znati da je istinit", dodao je.





(FENA)