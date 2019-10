Amel Tuka, bh. atletičar, večeras u Dohi trči finale na 800 metara, a na svom Facebooku objavio je da će dati sve od sebe da ispiše stranice historije. Također, rekao je da će trčati za tri osobe koje su u ponedjeljak u Hadžićima stradale u saobraćajnoj nesreći.

Amel Tuka / 24sata.info

Njegov post prenosimo u cjelosti.



"Dragi moji Bosanci i Hercegovci! Ne mogu da vam se dovoljno zahvalim na riječima podrške koju mi pružate uoči večerašnjeg finala, ali i tokom cijele sezone!



Sretan sam što znam da iza sebe imam armiju navijača i iskrenih ljudi koji se raduju svakom mom uspjehu, kao da sam njihov najrođeniji!



Svi znate koliko mi sve ovo znači i koliko sam radio da bih se uopšte plasirao u finale i hvala Bogu, uspio sam u tome i obradovao sve vas, a vi ste meni napunili srce i meni i mojoj porodici, jer svaka vaša poruka podrške napuni oči suzama, mojim najblizima, a često i meni!



Večeras ću dati sve od sebe da jos jednom ispišemo stranice historije i u svakom trenutku u svojoj glavi ću čuti vas glas, koji me bodri, koji me tjera naprijed, koji mi govori koliko sam sretan čovjek što vas imam za vjetar u leđa...



Večeras ću trčati i za sve one koji nisu više s nama! Osluškujem sve šta se dešava u BiH i do mene je stigla tužna vijest o tragediji u kojoj su tri mlade osobe izgubile živote. Večeras bi možda i oni bili ispred malih ekrana i bodrili me, ali je sudbina htjela drugačije!



Zato večeras, osim za sebe i svoju porodicu i za cijelu BiH, trčim i za njih i njihove porodice i uspomenu na njihove živote!



Neka im je vječni rahmet", napisao je Tuka.



Amel Tuka, najbolji bosanskohercegovački atletičar večeras će učestvovati u finalnoj trci na 800 metara Svjetskog prvenstva koje se održava u Dohi.



Plasman u finale ostvario je nakon što je u nedjelju pobijedio u trećoj polufinalnoj grupi s vremenom 1:45,63.



U večerašnjem finalu, koje počinje u 21.10 sati po srednjeevropskom vremenu, u veoma jakoj konkurenciji u borbi za medalju trčat će još sedam atletičara. To su: Wesley Vazquez (Portoriko) 1:43,96, Ferguson Rotich (Kenija) 1:44,20, Clayton Murphy (SAD) 1:44,48, Donavan Braizer (SAD) 1:44,87, Maarco Arop (Kanada) 1:45,07, Emmanuel Korir (Kenija) 1:45,19, te Bryce Hoppel (SAD) 1:45,95.





(24sata.info)