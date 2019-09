Predsjednik Olimpijskog komiteta (OK) BiH Izet Rađo danas je ugostio ambasadora SAD-a Erica Nelsona, kojeg je detaljno informirao o uređenju i radu OK BiH, aktivnostima i mnoštvu realiziranih projekata komiteta u domenu podrške sportistima i sportskim savezima BiH, evropskim projektima, te nedavno uspješno organiziranog EYOF-a Sarajevo i Istočno Sarajevo 2019.

Foto: Fena

Rađo se posebno osvrnuo na uspješnu saradnju američke Ambasade u BiH i OK BiH kroz više puta realiziran projekat "Zimska Olimpijska akademija" čija je misija bila promocija olimpijskih vrijednosti – izvrsnosti, prijateljstva i poštovanja među mladima BiH.



Nelson je istakao zadovoljstvo činjenicom da je Olimpijski komitet BiH jedan od svijetlih primjera institucije koja radi na unapređenju sporta te naglasio da se on i Ambasada SAD raduju budućoj saradnji.



Nakon sastanka, Nelson je obišao i Olimpijski muzej, pri čemu je upoznat sa istorijom sarajevske olimpijade i olimpijskog pokreta u BiH, kao i procesom obnove zgrade Olimpijskog muzeja.



U konačnici, predsjednik OK BiH je uručio simbolične poklone te pozvao ambasadora Nelsona da prisustvuje manifestaciji Izbor sportiste godine u organizaciji OK BiH i uruči jedno od vrijednih priznanja najboljim bh. sportistima, trenerima ili kolektivima, saopćeno je iz OK BiH.



