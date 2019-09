Bosankohercegovački atletičari Amel Tuka i Kemal Mešić danas su otputovali u Dohu, koja će od 27. septembra do 6. oktobra biti domaćin Svjetskog prvenstva.

Amel Tuka / 24sata.info

Treći član bh. tima s ispunjenom normom bacač kugle Mesud Pezer, koji se trenutno priprema u italijanskom kampu s reprezentacijom Švedeke, pridružit će se bh. timu u Kataru za dva dana.



Naš najbolji atletičar Amel Tuka Dohu odlazi s najboljim evropskim i sedmim svjetskim rezultatom ove sezone u utrci na 800 m - jedna minuta i 43,62 sekunde.



Posljednja tri nastupa - u finalu Dijamanske lige u Zurichu, mitingu u Zagrebu te meču SAD - Evropa u Minsku pokazali su da je Tuka u vrhunskoj formi i da potpuno spreman putuje u Katar, gdje će pokušti da se ponovo popne na podijum kao što je to uradio prije četiri godine u Pekingu kada je osvojio bronzu, istorijsku medalju za bh. atletiku.



Na pres-konferenciji na Sarajevskog aerodromu uoči odlaska u Dohu Tuka ja kazao da je u dosadašnjem dijelu sezone pokazao da je spreman i za taktičke i brze utrke.



- Istrčao sam najbolje vrijeme u Evropi ove godine. Posebno sam zadovoljan zadnjom trkom u Minsku koja je bila taktička. Najvažnije je da se osjećam dobro i da sam zdrav. Ono što me posebno radije je što osjećam da sam psihički puno stabilniji i sigurniji u sebe. Primarni mi je cilj da se plasiram u finale i ponovo nađem među osam najboljih na svijetu. Ono na što se moram fokusirati je prva trka kvalifikacija u kojoj će svi imati pritisak - kazao je Tuka.



Na SP-u u disciplini 800 m 28-godišnjeg Tuku očekuje izuzetno jaka konkurencija, tako da favoriti za medalje nisu nominovani.



- Ove sezone ima čak 10 atletičara koji trče ispod 1:44, svi će boriti za medalju i ulazak u finale. Želim sebe da stavim među one koji će se boriti za medalju, spreman sam za to. U utrci na 800 m još niko nije postavio favorite, jer je konkurencija jaka - kazao je Tuka.



Bacač kugle Kemal Mašić, koji se na velika takmičenja vraća nakon dvogodišnje pauze zbog teže povrede ahilove tetive, na SP putuje s rezultatom 20,83 m. Kazao je da je bilo jako teško ispuniti zahtjevne norme i da je nastup na SP-u za njega i Mesuda Pezera veliku ispjeh.



- Najbitnije da smo svi zdravi. Tuka i Pezer su se pripramali u Italiji, a sam bio u hrvatskom Medulinu. Vrijedno smo radili i u potpunosti smo spremni za ovo najvažnije takmičenje u ovoj godini. Očekujemo dobre rezultate, želimo da obradujemo sportsku javnost u BiH - kazao je Mešić.



Naš drugi bacač kugle Mesud Pezer također se nalazi u vrhunskoj formi, što je pokazao prije našto više od mjesec dana kada je na mitingu u Švedskoj postavio novi državni rekord hicem 21,48 m. Ovim rezultatom Pezer se na svjetskoj IAAF rang listi nalazi na 14. mjestu.



Na SP-u u Dohi Tuka će prvu kvalifikacionu trki na 800 m imati 28. septembra, dan kasnije će trčati polufinale, dok je finalna utrka na programu 1. oktobra. Mešić i Pezer će u kvalifikacijama bacanja kugle nastupiti 2. oktobra, dok će se finalno takmičenje održati 4. oktobra.



Predsjednik Atletskog saveza BiH Goran Bošnjak i generalni sekretar Milan Pedalo ranije su otputovali u Dohu, gdje će učestvovati u radu kongresa Međunarodne atletske federacije - IAAF.



(FENA)