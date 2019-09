Damir Beljo ponovo se oglasio na svom profilu na Facebooku i ponudio Edinu Puhalu alias Iron Pukiju da urade meč koji bi sigurno obradovao sve ljubitelje boksa u našoj zemlji.

- Gledajte, svaka čast Edinu i njegovim saradnicima! Ne volim laži, a Edin mene nije nikad zvao da bi boksao sa mnom, niti sam ja upoznat s tim da je on želio meč sa mnom. Jednom mi je rekao, kao u tom smislu, da bi, da dođe do njega, to bio dobar meč. Iz svega priloženog što se dešava nakon što sam rekao da je vrijeme da boksa sa mnom, vidi se da to izbjegavaju. Imate danas jako kvalitetnih boksera za koje smatram da su kvalitetniji od nekih u vrhu, ali su na nekim počecima karijere, kao recimo u mojoj kategoriji Babić i Filipi iz Hrvatske, Bošnjak iz BiH, i nemaju još dovoljan broj mečeva, a ljudima koji već imaju renome nisu interesantni, jer su odlični, a još nedovoljno rangirani. Tako da, svako bi odmah u finale. Danas sam ja najrangiraniji (nisam rekao najbolji iz poštovanja prema kolegama reprezentativcima), Puhalo je iza mene nekih 25 mjesta, ali ima WBO europski pojas. Sad kaže kao obrati se menadžeru u vezi honorara. Pa čovječe, protivnika koji je boksao sa tobom ste platili da boksa (što je normalno, jer neće džabe da boksa), također kad ste uzimali pojas (to je normalno, pogotovo ako si domaćin). I taj čovjek i svi sa kojima si boksao su daleko ispod mene, a ja se nudim bez ijednog feninga da ti boksam i sve od prodaje ulaznica neka organizator daruje u humanitarne svrhe (recimo, Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić) – napisao je Beljo.



Bombarder sa Neretve dalje ističe da ako Puhalo želi biti prvak svijeta ili boksati za svjetski naslov, nikad neće dobiti veću priliku.



- U slučaju da mene dobiješ, koji, Bogu hvala, dobro kotiram, ti ćeš profitirati. Ako odmah ne dobiješ priliku, zasigurno maksimalno još jedan meč i boksat ćeš, mada mislim iskreno da bi odmah dobio priliku ako bi me pobijedio. Nije mi cilj bilo čime ikoga uvrijediti, pa tako ni Puhala, i on to zna. Ako već pričaš da si najbolji, a ja se sa tim nikako ne slažem, evo dolazim ti bez ijedne marke i hajmo srcem boksati i pokazati srce i u ringu i van njega za tu djecu i mlade koji nemaju nikakvih uvjeta. Kao amater izgubio si od mene u prvoj rundi u finalu državnog prvenstva, ali OK. Bio si neiskusan, a i svako može da izgubi, tako da to zaboravimo. Danas si, evo, Bogu hvala, napravio karijeru i ja sam, Bogu hvala, pa je sad vrijeme da boksamo. Svako dobro želim i Edinu i svima, i nadam se da će ovo ići ka dogovoru i realizaciji meča. A, da, i za ove ljude koji od svoje zloće lažu, imam i sada ugovor koji sam dobio za meč protiv izvrsnog Usyka i nikad nisam rekao da bih pobijedio, rekao sam samo da bi kao i sa svakim sa kime boksam dao svoj maksimum. Naravno da vjerujem u sebe, pogotovo kad sam spreman i zdrav, i baš radi tog sam i odbio tu veliku priliku, jer me auto udarilo i nisam se mogao dobro spremiti, vjerovatno me Bog sačuvao. Ali da sam je dobio, dobio sam, jer sam bio prvak WBO Europa i dva puta to odbranio, i bio četvrto mjesto od 15 izazivača. Opet sve zahvale dajem Bogu jedinom, jer vjerujem da je sve dobro od Njega, i ono što mi se čini kao da nije dobro je vjerovatno najbolje za mene – kaže Damir.



Dodaje i da je profi boks, nažalost, više biznis nego sport.



- I kod mene je bilo dosta loših protivnika, ali kao praviš skor, i nekad su i oni dobri, ali ne uvijek, čovječe, ne ako imaš već dobar skor i neke velike apetite što se rezultata tiče. Još moram da spomenem Memnuna Hadžića, kojeg, nažalost, niko više ne spominje, a ja sam bio također u Liverpulu kada je uzeo evropsku bronzu, prvi u historiji BiH. Nažalost, on kao i mnogi, nisu uspjeli radi nedostatka sponzora, a bio je višestruki prvak države, kao i Adnan Redžović... Isto je, nažalost, i u Hrvatskoj, a i u zemljama regije. Treba još spomenuti da je Mensur Peljto nekako među prvima postigao značajne rezultate u profi boksu u našoj zemlji. Još jednom ističem da mi nije namjera u bilo kom smislu oštetiti Edina, nego jednostavno ovo gledam kroz sport – kaže Beljo.



