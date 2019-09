Na posljednjoj stanici Red Bull Cliff Diving Svjetskog prvenstva 2019, prošlog vikenda u Bilbau, od takmičenja se oprostio legendarni kolumbijski skakač Orlando Duque, okončavši blistavu karijeru.

Foto: 24sata.info

Za veliki broj ljudi širom svijeta, prva asocijacija kada se spomene cliff diving je - Orlando Duque. Njegova u rep svezana duga crna kosa je postala prepoznatljivi amblem ovog sporta, a sam Duque je već godinama najveća ikona i najbolji ambasador cliff divinga.



Orlando zauzima posebno mjesto u srcima Bosanaca i Hercegovaca - naročito Mostaraca, jer je bio čest gost grada na Neretvi i prije 2015. godine, kad je održano prvo Red Bull Cliff Diving takmičenje na Starom mostu. Bio je na ceremoniji ponovnog otvaranja mosta 2004. godine, više puta na tradicionalnim skokovima, skakao je s Lorensom Listom u kanjonu Neretve, te je u Mostaru stekao brojne prijatelje. Posjetio je i druge krajeve BiH, skakao s vodopada u Jajcu i na Štrbačkom buku.



Prirodni talenat



Duque je rođen 1974. u Caliju (Kolumbija), a skakati je počeo u dobi od 12 godina. Kao prirodni talenat na odskočnoj dasci, kvalifikovao se za OI 1992 u Barceloni, ali zbog nedostatka sredstava kolumbijski olimpijski komitet ga nije mogao poslati na igre.



Prvi put se u visinskim skokovima okušao 1995., da bi 1997. zvanično započeo karijeru u cliff divingu. U svojoj prebogatoj karijeri je osvojio sve što se moglo osvojiti, te posjetio sve kutke planete i skakao na najfascinantnijim lokacijama.



Skakao je iz helikoptera u rijeku Hudson pored Kipa slobode u New Yorku, na najvećim vodopadima na svijetu (Viktorijini vodopadi u Africi, na granici Zambije i Zimbabvea), a 2018. mu se ostvario san da skoči s ogromnog glečera u vodama Antarktika.



Vlasnik je 13 različitih svjetskih titula i dva Guinnessova rekorda, od kojih je jedan zabilježio na takmičenju na Havajima 2000. kada je od svih sedam sudija dobio desetke.







Zaštitno lice cliff divinga



Duque je zaštitno lice Red Bull Cliff Diving Svjetskog prvenstva od samog početka 2009. godine, kada je postao šampion inauguralnog izdanja. U deset uzastopnih sezona nastupio je na 67 takmičenja te ostvario devet pobjeda, 15 drugih i deset trećih mjesta. Pored titule u sezoni 2009, tri puta je bio drugi (2010, 2012, 2015) i jednom treći (2013). Na Azorima je 2017. postao drugi najstariji pobjednik takmičenja, u dobi od 42 godine i 301 dan.



Kada je FINA (Međunarodna federacija vodenih sportova) 2013. prvi put uvrstila visinske skokove u program Svjetskog prvenstva u vodenim sportovima u Barceloni, Kolumbijac je postao prvi svjetski šampion. Također je pobjednik FINA Svjetskog kupa u visinskim skokovima 2014 i 2015.



Nažalost, njegovu karijeru su obilježile i povrede, a sve je počelo 2011. kada je pri skoku padobranom pretrpio povredu noge i stopala, što je dovelo nastavak njegove karijere u pitanje. Nakon više od godinu dana oporavka se vratio, i to pobjedom na Korzici, ali stalno vraćanje povrede ga je spriječilo da osvoji još više titula i medalja.



Oproštaj šampiona



Posljednja stanica Red Bull Cliff Diving Svjetskog prvenstva 2019 je ujedno bilo i posljednje takmičenje za Kolumbijca, koji je u 45. godini života odlučio staviti tačku na veliku skakačku karijeru. Naravno, to ne znači da se u potpunosti oprašta od cliff divinga:



„Prestajem se takmičiti, ali nastaviću skakati. Toliko je stvari koje želim učiniti, na svijetu ima bezbroj litica koje tek trebam istražiti, i na umu su mi još mnogi projekti. Prestanak takmičenja će otvoriti malo više prostora za to“, kaže Orlando.



Velika želja mu je da ovaj sport uđe u olimpijski program, za što će se i dalje uporno zalagati kao član radnih tijela FINA-e.



