Osman Junuzović iz Atletskog kluba Doboj Istok pobjednik je 13. po redu sarajevskog polumaratona u muškoj konkurenciji, dok je među ženama najbrža bila Olivera Jevtić iz Srbije, javlja Anadolija.

Foto: Anadolija

Junuzović je polumaraton istrčao za sat i sedam minuta, dok je drugo mjesto zaueo Kenijac Stanley Kipruto, koji je do cilja došao za sat i deset minuta. Treći je bio Alija Imamović iz Atletskog kluba Novi Grad, koji je utrku završio za sat i 12 minuta.



Olivera Jevtić je polumaraton istrčala sat i 17 minuta. Drugo mjesto zauzela je Slađana Perunović iz Crne Gore koja je do cilja stigla za sat i 24 minute, dok je treća bila Lucia Kimani iz Atletskog kluba Banja Luka takođe za sat i 24 minute.



Novčane nagrade u obje konkurencije su: 350 eura za prvo mjesto, 250 eura za drugo, a 150 za treće.



Oko 2.000 trkača startalo je jutros ispred Sarajevo City Centra na 13. sarajevo Sberbank polumaratonu, u okviru kojeg su održane tri utrke - polumaraton, štafetni polumaraton i fun run trka od četiri kilometra.



Na utrci ove godine nastupao rekordan broj učesnika iz čak 41 zemlje, od čega 57 posto iz BiH. Udio žena na ovom polumaratonu bio je 36 posto.



Ruta polumaratona, ukupne dužine 21,1 kilometar, kretala od SCC-a na Marindvoru, preko Skenderije, Obalom Kulina Bana i Darive, gdje je napravljen okret te nastavljena istim putem nazad, preko Baščaršije, ulicama Mula Mustafe Bašeskije i Titove do Higijenskog zavoda, gdje se skretalo prema Pionirskoj dolini i stadionu "Asim Ferhatović Hase - Koševo", pa se istom dionicom vraćalo nazad do Higijenskog zavoda i prema SCC-u,nakon čega se ulazilo u Vilsonovo šetalište i trčalo do Dolac-Malte, gdje je bio okret, a potom uslijedio povratak kroz Vilsonovo do cilja ispred SCC-a.



Utrke su i ove godine propraćene humanitarnim i društveno odgovornim akcijama, pri čemu je stotine trkača prodalo kilometre u svrhu prikupljanja sredstava za određene organizacije koje okupljaju osjetljivu ciljnu populaciju, uključujući i kampanje "Trčimo za dječiji osmijeh“, te one koje se tiču inkluzije i djece s Down sindromom.



