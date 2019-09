Član taekwondo kluba Novi Grad Sarajevo 17.godišnji Nedžad Husić, je na Evropskom prvenstvu za mlađe seniore, u švedskom Helsinborgu, u kategoriji do 68 kg osvojio bronzanu medalju i time ostvario historijski taekwondo rezultat za Bosnu i Hercegovinu.

Evropsko prvenstvo se održava od 4. do 8. septembra, a bh.selekciju predstavlja 13 takmičara koje vodi trener reprezentacije Haris Husić. Devet takmičara su članovi taekwondo kluba Novi Grad Sarajevo. Na takmičenju je i jedan od najboljih evropskih sudaca Belmir Berberović.



Uz Nedžada, kvalitetan nastup imao je i Sadmir Habibović, takođe član Novog Grada, koji je u kategoriji do 63 kg, zaustavljen u borbi za medalju te se tako plasirao na 5. poziciju.



Ostali takmičari, David Marušić, Ajna Makaš, Ajla Reizbegović, Kerim Omerbegović, Katarina Kraišnik (Novi Grad Sarajevo), Matej Orlović (Magone), Milica Karanović (Derventa) su savladani u prvom kolu borbi, a donastupe će imati još Ali Rašidagić, Edna Abaspahić (Novi Grad Sarajevo), Dora Marušić (Mladost) i Žiko Simeunović (Sokol), saopćeno je iz taekwondo kluba Novi Grad Sarajevo.



Trener i otac Nedžada Husića, Haris Husić smatra da se uz dosljedan rad, mogu postizati vrhunski rezultati, te ističe da uz ostale trofeje- bronzanu medalju sa svjetskog juniorskog prvenstva, bronzanu medalju sa Evropskog prvenstva, te plasman među osam najboljih seniora svijeta, Nedžad je zasigurno jedan od najkvalitetnijih i najuspješnijih sportaša u državi.



- Sve je to rezultat detaljno planiranog programa treninga i nastupa na takmičenjima, te pomoći prije svega kluba i taekwondo Saveza, općinskih, kantonalnih, federalnih i državnih institucija, kao i medija koji redovito stoje iza naših rezultata, te se ovom prilikom svima zahvaljujemo – izjavio je Haris Husić.



