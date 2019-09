UFC-ova ikona Khabib Nurmagomedov i Dustin Poirier borit će se u subotu u Abu Dhabiju za naslov UFC prvaka lake kategorije.

Foto: 24sata.info

Zvanično vaganje uoči "UFC-a 242" održano je u petak, a popodne je obavljeno i ceremonijalno pred nekoliko hiljada gledalaca u dvorani u kojoj će se voditi dugo očekivana borba.



Nurmagomedov i Poirier su bez problema prošli zvaničnu vagu s maksimalnih 70 kilograma, koliko dopušta meč za titulu u lakoj kategoriji, a suočavanje na pozornici je također prošlo mirno, s mnogo međusobnog uvažavanja dvije UFC-ove zvijezde.



Amerikanac će pokušati ono što 27 drugih boraca nije uspjelo - pobijediti Khabiba koji se nakon skoro godinu dana vraća u ring.



Nurmagomedov je kazao novinarima da bi njegov najopasniji protivnik u borbi u subotu mogao biti ček od 5,5 miliona eura.



"Volim novac, ali bitna stvar je da nije sve u novcu. Naravno da volim novac, to je veoma bitno. Međutim, istovremeno, novac može biti i vrlo opasan. Ako vam novac padne na pamet, to je loše. Ali, kad ga imate u ruci, dobro je jer ste u mogućnosti pomoći ljudima. Kad vam novac uđe u glavu, to je onda problem", rekao je Dagestanac.



Poirier je poručio kako vjeruje da će pobijediti Khabiba.



"Bila je ovo luda vožnja, ali sutra idemo po pobjedu. Abu Dhabi je prekrasan, sjajno smo dočekani ovdje, hvala svima. Sutra ću završiti dan kao neupitni UFC prvak u lakoj kategoriji", kazao je Poirier.



UFC je pripremio spektakularnu najavu ove borbe s vrlo zanimljivim detaljima, a posebno se to odnosi na posljednju Khabibovu borbu protiv Conora McGregora.



Nurmagomedov brani titulu u lakoj kategoriji i 27-0 nepobjedivi MMA niz protiv Poiriera u meču s najvećom zaradom u njegovoj karijeri.



Očekuje se da bi ova borba mogla srušiti brojne rekorde kada je prodaja prenosa u pitanju. Uvodni program počinje od 16 sati, glavni od 20 sati, a borba Khabib - Poirier bi trebala početi oko 22 sata.





(AA)