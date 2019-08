Najbolji bosanskoherecgovački atletičar, srednjeprugaš Amel Tuka večeras će nastupiti u utrci na 800 metara na finalu Dijamantske lige u Zürichu.

Ovo će biti treći Tukin nastup na mitinzima Dijamantske lige u ovoj sezoni, nakon što je u Monaku osvojio treće mjesto s najboljim rezultatom sezone (1:43,62), te u Laussani gdje je bio šesti.



Ističe da ga za Zürich vežu lijepe uspomene, s obzirom na to da se u tom gradu prvi put plasirao u finale evropskog prvenstva 2014. godine.



Ističe da je na utrku došao direktno s visinskih priprema u St. Moritzu gdje je proveo dvije sedmice, što mu se događa prvi put te naglašava da će mu ovo biti i svojevrstan test. Odmah poslije trke vratit će se u St. Moritz i nastaviti s treninzima, do 3. septembra kada ga očekuje trka u Zagrebu, a potom 10. septembra nastup za reprezentaciju Evrope protiv SAD-a.



Večeras očekuje brzu utrku, s obzirom na to da nastupa osam najboljih 800-metraša.



- Nema sumnje da će biti izuzetno brza trka, ali želim da uživam, da sam sebe testiram i vidim mogućnosti nakon priprema. Ovo je sve put do SP-a u Dohi gdje je bitno da budem sto posto spreman. Ove trke će mi poslužiti kao generalne povjere i put da tempiram formu - rekao je Tuka.



Utrka na 800 metara počinje u 20 sati i 13 minuta.



Startna lista:



1. Amel Tuka (BiH/najbolji rezultat sezone 1:43.62, lični rekord 1:42.51)

2. Donavan Brazier (SAD/1:43.63, 1:43.55)

3. Brandon McBride (Kan/1:43.78, 1:43.20)

4. Clayton Murphy (SAD/1:44.47, 1:42.93)

5. Wyclife Kinyamal (Ken/1:43.48, 1:43.12)

6. Nijel Amos (Bot/1:41.89, 1:41.73)

7. Ferguson Cheruiyot Rotich (Ken/1:42.54, 1:42.54)

8. Emmanuel Kipkurui Korir (Ken/1:44.01, 1:42.05)

9. Harun Abda (SAD/1:46.11, 1:45.55-pacemaker)





