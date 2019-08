Tradicionalni "Weltclasse" atletski miting u Cirihu izabran je kao domaćin jedinstvenog finala Dijamantske lige u sljedeće dva izdanja, 2020. i 2021. godine, objavili su u ponedjeljak iz Međunarodnog atletskog saveza (IAAF).

Foto: Arhiv

Dijamantska liga, ustanovljena 2010. godine, elitno je atletsko takmičenje koje se održava svake godine i uobičajeno je završavala finalnim natjecanjima koja su dijelili Cirih i Brisel. Od prošle godine upravo su finalni mitinzi odredili pobjednike Dijamantske lige po disciplinama, čime su natjecanja u spomenuta dva grada dodatno dobila na važnosti.



Čelnici IAAF-a još su u martu donijeli odluku da će od 2020. godine Dijamantska liga imati jednog domaćina finala, a u ponedjeljak je objavljeno kako će Cirih i Letzigrund stadion ugostiti najbolje atletičarke i atletičare svijeta 2020. i 2021. godine u borbi za glavnu nagradu od 50.000 dolara u svakoj od disciplina Dijamantske lige i izravan plasman na svjetsko prvenstvo.



"Cirih je bio mjesto na kojem su se dogodili mnogi iznimni atletski trenuci kroz više od 90 godina povijesti atletskih natjecanja. U Cirihu je postavljeno 25 svjetskih rekorda i oduševljeni smo što će se tamo održati završni jednodnevni finalni miting u 2020.", izjavio je u priopćenju predsjednik IAAF-a Sebastian Coe.



Ovakva odluka IAAF-a uvjetovana je i predviđenim radovima na obnovi stadiona kralja Baudoina u Brisel, koji bi trebali trajati sljedeće dvije godine.



"Očekujemo da će novi format Dijamantske lige biti još zanimljiviji za praćenje za publiku širom svijeta te da će uzbuđenje rasti iz mitinga u miting, a vrhunac doživjeti u Cirihu."



Finale Dijamantske lige će imati međunarodni televizijski signal 150 minuta, a ostali mitinzi će glavni program morati sažeti u 90 minuta.



Vodeći se kvalitativnim kriterijima ustanovljenim ove godine, Odbor Dijamantske lige će u septembru odlučiti kojih će 12 mitinga, uz finale, biti uvršteni u kalendar za 2020. godinu, a sve promjene dodatno moraju biti potvrđene na Glavnoj skupštini 21. oktobra.



Po 12 disciplina u ženskoj i muškoj konkurenciji bit će dio natjecanja Dijamantske lige, a svaki od mitinga će uključivati po šest od tih 12 disciplina. Svaki od organizatora može uvrstiti i dodatne discipline u svoj program, koje nisu u konkurenciji Dijamantske lige, kao što je i do sada bio slučaj, ali se one moraju održavati izvan 90 minuta predviđenih za međunarodni prijenos.



Na završnom mitingu bit će održana takmičenja u sve 24 discipline.



Od 2022. do 2024. domaćinstvo finala moći će biti dodijeljeno i na jednogodišnje razdoblje, a kandidirati se može bilo koji od dosadašnjih organizatora mitinga Dijamantske lige.





(FENA)