U prisustvu desetak hiljada posjetilaca, pobjedu na pretposljednjoj stanici Cliff diving serijena Starom mostu u Mostaru izvojevali su Rhiannane Ifflande iz Australije u ženskoj i Constantina Popovicija iz Rumunije u muškoj konkurenciji.

Foto: 24sata.info

Učešće je ovog puta uzelo ukupno 14 skakača i 10 skakačica. Drugo mjesto u ženskoj kategoriji zauzela je Eleanor Townsend Smart iz Sjedinjenih Američkih Država, dok je Lysanne Richard iz Kanade, bila trećeplasirana. Srebrnu medalju u muškoj kategoriji osvojio je Gary Hunt iz Velike Britanije, a bronzu Jonathan Paredes iz Meksika. Zanimljivo, Popovici je drugi skakač u historiji Cliff divinga koji je dobio pet desetki za svoj skok.



- Prezadovoljna sam. Imam cilj pobijediti i na posljednjoj stanici. Idem tamo sa ambicijama da sezonu okončan sa sedam trijumfa. Trenirat ću i sve ću posvetiti još jednom uspjehu. Tako je bilo i uoči polaska za Mostar. Rasterećena sam, to je najvažnije, kazala je Ifflande po okončanju skokova.



Konstantin Popovici popeo se na tron ponajviše zahvaljujući sjajnom drugom skoku. On je prvi skakač nakon Garyja Hunta koji je za jedan skok dobio desetke svih pet članova žirija.



- To je nešto što sam ranije imao u svojoj glavi. Rekao sam: “Ovo je trenutak da napravim skok za pamćenje“. Tako je i bilo na kraju. Posebno sam sretan što sam se spektakularno vratio nakon pauze. Nisam očekivao baš pet desetki. U trenutku kada sam upao u vodu nisam bio siguran da li je to ono što sam bio zamisli. Kada sam izronio i čuo ocjene znao sam da sam uspio. To je bilo ono što sam želio, dodao je.



U svečanoj loži na platou ispod Starog boravio je i predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić. On je u društvu Ahmeda Džubura i legendarnih Alice jakirovića, Mirsada Dede Pašića i Lorensa Liste, pratio svaki današnji skok. Na relaciji Sarajevo - Mostar danas je saobraćala i posebna linija talgo voza povodom Cliff divinga.



