Nakon grupne faze i odigranih četvrtfinalnih utakmica večeras su na rasporedu polufinalne utakmice na Memorijalnom Malonogometnom mahalskom turniru "BLAGAJ 2019" .

Foto: 24sata.info

Već od 20:30 sati sastaju se ekipe Šehovina i Carski Vinogradi.



Šehovina predvođena Samirom Gostom juriša na svoje prvo Blagajsko finale, a Carski predvođeni braćom Mezit će pokušati da dođu do svog drugog ovogodišnjeg finala.



U drugoj utakmici sa početkom u 21:30 sati snage će odmjeriti Udruženje omladine BLAGAJ i Blagaj Pashalook.



Mladost, želja, volja i motiv pobjediti najbolje od prošle godine na jednoj strani, a na drugoj iskusni Cerovina, Zuhrić, Krupić, sa sjajnim Handžarom na golu daje za pravo reći da bi ljepotica večeri mogla biti odigrana u Blagaju.



Dodatan poziv za sve je i bogata tombola.



Finalna noć je planirana za 13.08.2019. (utorak). U 20.30 sati će biti odigrana utakmica za 3. mjesto, zatim slijedi revijalna utakmica sa početkom u 21.30 sati, dok je finalna utakmica ostavljena za kraj i 22.00h.



Organizatori šalju poziv svim ljudima da posjete turnir i do kraja i uveličaju ovu manifestaciju. Organizator je za sve posjetioce obezbijedio i bogate nagrade.



Također, vrlo važno za napomenuti je i to da će dio prihoda sa finalne noći biti uplaćen za liječenje šestogodišnjeg dječaka Alena Mravića.





(24sata.info)