Član judo kluba "Borsa" Petar Zadro osvojio je zlatnu medalju na Evropskom sveučilišnom prvenstvu (EUSA) koje se održava u Zagrebu, a koje okuplja 1300 natjecatelja, 404 sveučilišta iz 36 zemalja.

Foto: 24sata.info

Zadro je bio na rasporedu drugog dana natjecanja, a nastupao je u kategoriji do 66 kilograma i predstavljao Sveučlišite u Mostaru. Do zlatne medalje Zadro je pobjedio u 5 borbi i zauzeo poziciju najboljeg u Evropi.



Na pobjedničko postolje najboljih uz Petra su i Mađar Bence Boros, Francuz Remi Balague, te Njemac Leon Philipp, priopćeno je iz kluba "Borsa".



Dugogodišnji reprezentativac i jedan od najuspješnijih sportaša BiH Petar Zadro osvajač je mnogobrojnih značajnih titula u judo sportu, a napomenimo da je protekle godine osvojio i brončano odličje na prvenstu Evrope za seniore do 23 godine.



Judo klub "Borsa" iz kojeg je ponikao aktualni prvak jedan je od najuspješnijih sportskih kolektiva grada Mostara i Bosne i Hercegovine, navodi se u saopćenju.





(FENA)