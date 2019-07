Na Evropskom olimpijskom festivalu proteklih dana održanom u Azerbejdžanu Bosnu i Hercegovinu predstavljalo je 17 mladih sportaša.

Foto: FENA

Među 4.000 sportaša iz 48 evropskih zemalja svoje mjesto je izborila i 16-godišnja Bišćanka Hana Piralić, džudistiknja Džudo kluba "Una". Sedmim mjestom, Hana je napravila najbolji rezultat među 17 reprezentativaca BiH.



Dvije godine priprema, višesatnih dnevnih treninga, odrađenih 10 kupova i sportske borbe na dva evropska i tri balkanska prvenstva Hanu Piralić, dovelo je na svjetsku rang listu ali i u sami vrh najboljih mladih sportista BiH. Kruna svega toga je i učešće na Evropskom olimpijskom festivalu mladih.



- Svi jutrarni treninzi, sve sto to potisne i zaboravi. Neopisiv je osjećaj otići na tako veliko takmičenje i ostvariti plasman. Prelijep je osjećaj predstavljati svoju državu, grad, kanton. Ovaj klub koji je najzaslužniji za sve moje rezultate, kao i moj trener. Uvijek kažem da su oni moja druga porodica i da bez njih ne bih ni otišla na to takmičenje. Moj trener kaže da sam sada otvorila vrata malih olimpijskih igara. Moja je želja da otvorom velika vrata i nastupim na olimpijskim igrama u Parizu - kazala je Piralić.



Trener JK Una Husein Ramić izjavio je da u potpunosti nije zadovoljan, iako je Hana napravila plasman.



- Znajući mogućnosti takmičarke očekivali smo malo više. Međutim ne možemo biti nezadovoljni. Rezultat koji je napravila Hana je najbolji rezultat od svih takmičara koji su nastupili iz BiH na ovom takmičenju. Cijenim da ona još nije dala ni blizu svega onoga što može, i da njeno vrijeme tek dolazi i svakako bi ova olimpijada mladih trebala da bude dodatni pozitivni implus, pošto sljedeće godine prelazi u juniorski uzrast, mijenja kategoriju na bolje - rekao je Ramić.



Izborenim sedmim mjestom u sportskoj smotri najboljih u džudu, Hana se svrstala u red pet sportaša grada Bihaća koji su do sada izborili plasman na Evropskom olimpijskom festivalu.



- To se ne dešava tako često. Ovo je peti sportaš iz Bihaća koji je nastupio na ovom takmičenju, smotri mladih. Mi možemo da budemo ponosni i zadovoljni jer je od tih pet, čak četvero njih iz našeg kluba i svi oni su napravili plasman. Jedan je takmičar iz drugih sportova. Bio je to samo Džanan Musa, koji je nastupio u sastavu košarkaške reprezentacije - kazao je Ramić.



Osim što je bila najbolja među 17 mladih sportista BiH, Hana je od svih djevojaka koje su nastupile imala i najbolji rejting na rang listama. I ne čudi jer Hana je od svoje četvrte godine u džudo svijetu, a nakon 13 godina svakodnevnih treninga i više od stotinu osvojenih medalja, kruna njenog rada, vjeruju mnogi, tek slijedi.







(FENA)