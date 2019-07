Nakon dvije srebrene medalje s nedavno održanih Evropskih olimpijskih igara i Evropskog prvenstva, Larisa Cerić danas se u Zagrebu s četiri pobjede plasirala u finale velikog Grand Prixa gdje su učestvovali najbolji sportisti svijeta.

Foto: 24sata.info

Ipak, zbog povrede ramena, koju je zadobila u meču za ulazak u finale, ljekar IJF-a joj je predložio da ne nastupi u finalu pa je Larisa na kraju osvojila srebrnu medalju te nove bodove za svjetsku ranking listu i olimpijske igre.



Uz postojeći ranking Larisa već odavno ima bodove za Olimpijske igre, ali to mora održavati do kraja kvalifikacijskog ciklusa, odnosno do maja 2020.



Uz Larisu na Grand Prixu je bila njena trenerica Arijana Jaha i predsjednik saveza Branislav Crnogorac.



Od judo reprezentativaca na velikom Grand Prixu nastupili su i Petar Zadro i Harun Sadiković, ali i pored dobrih borbi koje su pružila ova naša dva reprezantivca nisu se uspjeli plasirati u drugi krug.



Uz njih su bili treneri Zeljko Zadro i kapiten bh. muškog tima Ibro Miladin, saopćeno je iz Judo saveza BiH.



Inače, učešće na ovogodišnjem Grand prixu uzelo je 88 zemalja i 580 takmičara.





(24sata.info)