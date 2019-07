Hrvatska vaterpolska reprezentacija slavila je u utakmici za brončnu medalju s 10:7 (2-1, 2-2, 2-2, 4-2). protiv Mađarske.

Foto: AFP

Tako se Barakude ipak vraćaju s medaljom sa Svjetskog prvenstva čime su napravili rekord. Bio je to sedmi turnir u nizu s kojeg se vraćaju s medaljom oko vrata.



Sjajnu utakmicu odigrao je Maro Joković koji je postigao čak šest pogodaka za Hrvatsku, dok su po jedan gol postigli Luka Lončar, Lovre Miloš, Anđelo Šetka i Hrvoje Benić, dok su kod Mađarske po dva gola postigli Krizstian Manhercz i Balazs Harai, a po jedan su dodali Daniel Angyal, Gergo Zalanki i Marton Vamos.



Tokom čitavog dvoboja Hrvatska je bila samo jednom u rezultatskom minusu i to na samom početku kada je Harai iskoristio igrača više za vodstvo Mađarske od 2-1. Ali, do kraja prve četvrtine su Lončar i Joković uspjeli preokrenuti rezultat. Iako je Hrvatska nakon uvodnih osam minuta imala vodstvo od 2-1, stjecao se dojam kako ta prednost nije dovoljno izražena s obzirom da su imali čak šest situacija s igračem više, a Mađari samo tri.



Heroj Joković sa šest golova slomio Mađare



U drugoj četvrtini Mađari su uspijevali izjednačavati na 2-2 i 3-3 preko Vamosa i Manhercza, no Hrvatsku su u prednosti držali Joković i Miloš. Imala je Hrvatska nekoliko izglednih prilika za odlazak na dva gola prednosti još u tom periodu igre, no nije ih iskoristila, ali jest u prvoj minuti trećeg dijela kada je Joković iskoristio peterac nakon prekršaja na Vrliću. Kod rezultata 5-4 Lončar je promašio dva "zicera" kojima je mogao odvesti Hrvatsku na veću razliku, pa je Mađarska držala rezultatski priključak sve do kraja treće četvrtine kada je rezultat glasio 6-5 za Hrvatsku.



Ipak, u posljednjih osam minuta zablistao je Joković, on je s dva uzastopna gola prvo odveo Hrvatsku do 8-5 pet minuta prije kraja susreta. Mađarska se niti tada nije predala već je s dva uzastopna gola s igračem više u bazenu preko Haraija i Zalankija stigla na 8-7 nešto više od tri minute prije kraja. Tada je na scenu ponovno stupio Joković i fantastičnim udarcem s velike udaljenosti pogodio za 9-7. Konačni rezultat postavio je Benić nešto više od minute prije kraja, a zanimljivo je kako je taj pogodak bio jedini na utakmici koji je postignut s istim brojem igrača u bazenu. Svi prethodni su padali ili u situacijama s igračem više ili iz peteraca.



Hrvatska je tako produžila niz osvajanja medalja na SP-ima na sedam. Niz je počeo još 2007. u Melbourneu osvajanjem zlata, uslijedile su bronce 2009. (Rim), 2011. (Šangaj) i 2013. (Barcelona), srebro 2015. u Kazanu i zlato 2017. u Budimpešti.



HRVATSKA - MAĐARSKA 10-7 (2-1, 2-2, 2-2, 4-2)



HRVATSKA: Bijač, Macan, Fatović, Lončar 1, Joković 6, Benić 1, Vukičević, Bušlje, Miloš 1, Vrlić, Šetka 1, García, Marcelić



MAĐARSKA: Nagy, Angyal 1, Manhercz 2, Zalanki 1, Vamos 1, Mezei, Sedlmayer, Jansik, Pohl, Varga, Batori, Harai 2, Vogel



REALIZACIJA IGRAČA VIŠE: Hrvatska 8/16, Mađarska 6/19



PETERCI: Hrvatska 2/2, Mađarska 1/1





