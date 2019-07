Međunarodno takmičenje "Jahorina Ultra-Trail", koje ove godine okuplja najbolje trkače BiH, zemalja regiona i Evrope, bit će održano 27. i 28. jula na stazama u prirodi koje povezuju Jahorinu, Sarajevo, Ravnu planinu, Trebević i Romaniju.

Foto: Fena

Više od 430 takmičara će imati priliku da se takmiči na četiri trke - Mini Trail (17km), Midi Trail (38km), Maxi Trail (69km) i Ultra Trail (101km). Učestovat će i poznate ličnosti Ultra-Trail trčanja, među kojima su najpoznatiji Italijanka Francesca Canepa i Britanac Charlie Sharpe, koji drži rekord Ultra Traila od 10 sato i 44 minuta iz 2017. godine.



Direktorica trke Jahorina Ultra Trail Sanja Kavaz kazala je da trka predstavlja sportsko-turistički proizvod koji posjetiocima prezentuje prirodno, historijsko, kulturno i olimpijsko naslijeđe BiH.



- Mapirali smo se kao jedna od najboljih trka u BiH, ali i u regionu i šire. Napravili smo iskorak ove godine i pozvali neke od najvećih trkača kao što su Canepa i Sharpe. Trkača iz BiH svake godine je više, a ovoga puta oko trećine od ukupnog broja takmičara dolazi iz naše zemlje - kazala je Kavaz.



Canepa učestvuje na mnogo većim trkama od Jahorina Ultra-Traila, ali rado je prihvatila poziv organizatora da učestvuje u najdužoj trci na Jahorini.



- Rado sam prihvatila poziv, jer ovo je moja prva posjeta BiH. Svidjelo mi se Sarajevo, uživala sam u gradu po noći, a imate i divne planine i šume. Naravno, svaka trka je važna, pa tako i ova, tako da ću dati sve od sebe da pobijedim - kazala je Canepa.



Sharpe je četvrti put u posjedi BiH, a drugi put učestvuje na trci. Očekuje ponovo uzbudljivu trku, a nada se dobrim uslovima i rezultatu.



- Uživam u različitim kulturama, a to je nešto što možete iskusiti u BiH. Trka je također odlična, a ove godine je malo izmjenjena. To je mjesto gdje se spajaju grad i planina. Počinje u ponoć što znači da će se veliki dio trčanja odvijati po noći, a to nije lošte zbog visokih temperatura - izjavio je Sharpe.



Ultra Trail počinje u petak u ponoć na Jahorini, na lokaciji Rajska dolina. U subotu s iste lokacije u 6 ujutro starta maxi trail a Midi Trail počinje ispred Sebilja na Baščaršiji u 8 sati. Mini Trail će početi u nedjelju u 9 sati na Rajskoj dolini.



(FENA)