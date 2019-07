Lorens Listo, dvanesterostruki šampion u skokovima s mostarskog Starog mosta, takmičit će se i ove godine na 453. skokovima sa Starog mosta koji će biti održani 28. jula.

Kako je u razgovoru za Fenu kazao Listo, ovo će biti njegovo 20. učešće u takmičenju na skokovima sa Starog mosta, a ukoliko pobjedi to će biti njegova 13. pobjeda, nakon koje će prestati da se takmiči na tradicionalnim mostarskim skokovima.



- Ne znam hoće li biti 13. pobjeda ali ću dati sve od sebe da izvedem što bolja dva skoka, a na žiriju je da odluči da li je to najbolja mostarska lasta. Ja se nadam da je to 13-ta pobjeda, jer bi to značilo prestanak mog aktivnog takmičenja - kazao je Listo.



Naglasio je se za takmičenje sprema tokom cijele godine.



- Zimi idem u teretanu, radim kardio treninge, a s dolaskom lijepog vremena od 15. maja do 1. juna krećem s pripremama odnosno skačem. Prvo skačem sa manjih visina 10-12 metara, pa 15 metara, a vježbam i sa Starog mosta da se spremim za tradicionalne skokove - kazao je Listo.



Dodao je da 5-7 dana prije samih skokova ne skače jer se tada odmara da bi mogao izvesti dva bolja skoka.



Kako skokovi sa Starog mosta mogu biti vrlo opasni, Listo kaže da je tokom 20-godišnje takmičarske karijere imao dosta povreda.



- Povreda je bilo dosta, polomio sam tri rebra, povrijedio pršljen, ključnu kost, a povredu glave kad mi natekne oko ili kad mi pomodre prs,a to i ne smatram značajnijom povredom. To je ljubav, to je jače od bilo kakve povrede. Mi ne skačemo ni za nagradu ni za novac. Prvenstveno, ja barem skačem za prvo mjesto i to je meni život zadnjih 20 godina - istakao je Listo.



Govoreći o planovima za budućnost, kazao je da mu je želja nakon prestanka karijere aktivnog takmičara, da pomogne mladim naraštajima da bi stasali u vrhunske skakače.



- Što se tiče mladih naraštaja, ako nešto ne poduzmemo, neke drastične mjere, doći će do gašenja mostarske laste jer nemamo puno skakača. To je kriv odnos vlasti i političara prema skakačima i klubu skakača u Mostaru - kazao je.



U planu ima da napravi školu skokova za djecu, koja bi radila tokom cijele godine.



- Tokom zime trenirali bi u zatvorenom bazenu a kada bi bile lijepo vrijeme išli bi kod mosta na skakaonicu. Škola bi bila na profesionalnom nivou, a u radu sa djecom bi učestovali i profesori, dolazili bi i skakači, tako da bi mogli da stvorimo vrhunske skakače koji će ići na takmičenja - kazao je Listo.



On je pozvao građane iz cijele BiH da dođu u nedjelju, 28. jula u Mostar i da prisustvuju skokovima.



- Svi koji dođu imat će šta da vide. Bit će dosta skokova, hrabrih mladih ljudi koji skaču, a taj dan će biti i otvorenje Zip-linea pa se mogu spustiti da osjete dozu adrenalina. Ko ne smije skočiti sa Starog mosta može probati zip-line. Leti se ali je sigurno i bezbjedno 100 posto - naglasio je Listo.



Tačan broj učesnika na skokovima u Mostaru još se ne zna jer skakači se mogu prijaviti do 12.00 sati u nedjelju.



- Skakači dolaze s područja bivše Jugoslavije i više ih ima iz regiona nego iz BiH. Dolaze iz Srbije, Crne Gore, Slovenije...Uvijek bude 30-35 skakača na glavu i oko 25 na noge - kazao je Feni Listo, popularna "mostarska lasta".



Tradicionalni skokovi sa Starog mosta u Mostaru bit će održani 28. jula s početkom u 16 sati.



