Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci nije uspjela osvojila osvojiti titulu evropskog prvaka, nakon što je u finalu EP u Mađarskoj poražena od selekcije Rusije sa 2:3 u setovima (24:26, 25:23, 25:23, 16:18).

Foto: SC - 24sata.info

Prvi set je donio veliku dramu. Rusi su imali veliku prednost od početka, vodili su i sa 21:15, ali uslijedio je veliki preokret naših igrača koji su stigli do set lopte pri rezultatu 24:23. Ipak, Rusi su vezali tri poena i sa 24:26 osovojili su prvi set.

U drugom setu igralo se uglavnom poen za poen, u jednom trenutku smo vodili sa 16:14, ali Rusi su napravili mini seriju 0:4. Ipak, naš tim je uzvratio na identičan način i uslijedila je još jedna neizvjesna završnica seta. Ovoga puta Zlatni momci su bili prisebniji i sa 25:23 poravnali su na 1:1 u setovima.

Rusija je i treći set otvorila furiozno i povela je sa 0:5, ali BiH se nije predavala. Serijom 10:4 stigla je do prednosti, a do kraja seta napravili smo solidnu prednost koju smo sačuvali do kraja, za 25:23 u trećem setu.

I početak četvrtog seta je bio gotovo preslikan. Rusija je povela sa 2:8, ali još jednom smo uzvratili i preokrenuli na 10:9. Nakon toga, ekipe su se smijenjivale u vodstvu i uslijedila je nova drama. Ovoga puta Rusija je bila bolja u finišu seta i sa 22:25 poravnala je na 2:2 u setovima.

U petom setu koji se igrao do 15 naš tim je imao tri set lopta, ali nije ih iskoristio, dok Rusija jeste svoju prvu i sa 16:18 odbranila je naslov prvaka.

( SC)