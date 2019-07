Naši mladi sportisti su se vrijedno pripremali sa svojim trenerima i očekujemo da u Bakuu imaju dobre nastupe i predstave BiH na najbolji mogući način.

Foto: 24sata.info

Mlada olimpijska reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja će od 21. do 27. jula predstavljati našu zemlju na Evropskom olimpijskom festivalu mladih (EYOF) u Bakuu, predstavljena je danas u Sarajevu.



Bosnu i Hercegovinu će predstavljati 17 sportista koji će se nadmetati u atletici, judou, biciklizmu, tenisu i plivanju. Njih će predvoditi sedam trenera, a olimpijski tim BiH upotpunit će šefica misije Samra Jurišić i mlada ambasadorica Emina Pašukan, dok će Said Fazlagić otputovati u svojstvu člana Koordinacione komisije za EYOF koju rukovodi Evropski olimpijski komitet.



– Naši mladi sportisti su se vrijedno pripremali sa svojim trenerima i očekujemo da u Bakuu imaju dobre nastupe i predstave BiH na najbolji mogući način. OK BiH je radio maksimalno na pripremi našeg tima za EYOF. Uspjeli smo obezbijediti 28.000 KM za pripreme naših sportista – rekao je Predsjednik OK BiH Izet Rađo.



BiH će u Bakuu predstavljati:

– atletičari Arman Curo (400m), Almina Rašić (100 i 200m), Dunja Ginzburg (skok u dalj), Luka Ivičić (desetoboj), Jovan Rosić (800m) i Nikola Brdar (100 i 200m). Njih će predvoditi treneri Duško Ivičić i Vahida Kozić.



– biciklista Kenan Mehmedović će se takmičiti u disciplinama drum i hronometar, a predvodit će ga trener Hajrudin Trle.



– judisti Hana Piralić (+70kg), Branko Tadić (+90kg), Mustafa Hebib (-73kg), Merio Jozeljić (-66kg), Danilo Stanišić (-90kg), a njih će predvoditi treneri Jasenko Delić i Husein Ramić.



– teniseri Andrej nedić i Suana Tucaković će nastupiti pod trenerskom palicom Harisa Bašalića.



– plivači David Vučić (50 i 100m slobodno, 200m mješovito), Jovan Lekić (100 i 200 delfin), Arman Livadić (50, 100 i 200m slobodno), uz trenera Evelina Avdića.



Skakačica u dalj Dunja Ginzburg ističe da svi sportisti BiH očekuju mnogo od EYOF-a.



– Dugo smo se pripremali za ovo takmičenje i sigurna sam da ćemo svi dati sve od sebe. Kada ste na terenu adrenalin i osjećaj da dolazite ispred jedne nacije kao tim vas obuzme. nadam se da ćemo ispuniti vaša, naša i očekivanja trenera i roditelja – izjavila je Ginzburg.



Zastavu BiH na otvaranju EYOF-a nosit će judista Branko Tadić, koji od svih sportista u reprezentaciji BiH u ovoj sezoni ima najbolje rezultate.



– Nadam se da ćemo kao tim i jedna cjelina dati sve od sebe da ostvarimo što bolje rezultate za reprezentaciju – rekao je Tadić.



EYOF je prvi vrhunski evropski multi-sportski događaj namijenjen mladim sportistima od 14 do 18 godina, a održava se pod pokroviteljstvom Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK) i ponos je evropskih olimpijskih komiteta sa 25 godina tradicije.



Na EYOF-u u Bakuu očekuje se 3.600 takmičara iz 50 evropskih zemalja. Na programu će biti deset sportova – atletika, sportska gimnastika, judo, hrvanje, biciklizam, košarka, tenis, odbojka, rukomet, plivanje.





(FENA)