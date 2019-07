Najbolji bosanskohercegovački atletičar Amel Tuka osvojio je sinoć na Mitingu Dijamantske lige u Monte Carlu treće mjesto u utrci na 800 metara s najboljim rezultatom sezone 1:43:62.

Amel Tuka / 24sata.info

Utrka u Monte Carlu je ujedno bila i najbrža utrka na 800 metara ove sezone u svijetu, a Tuka je dokazao da se nalazi u odličnoj formi. Ima ukupno treće najbolje vrijeme na svijetu u ovoj sezoni a trenutno je najbrži čovjek u Evropi na 800 metara. Iza sebe je ostavio Poljaka Kszczota sa više od sekunde zaostatka.



- Iz trke u trku osjećam se sve bolje i bolje. Već sam imao dvije trke na 1:44 i znao sam da sam na dobrom putu.

Iskreno malo sam se i sam iznenadio s vremenom iz Monte Carla jer me trener drži još na 90 posto spremnosti, ali i konkurencija je učinila svoje, jer volim se takmičiti s najboljima i to mi daje još veći motiv. Moram ostati strpljiv i vjerovati treneru u potpunosti i njegovim riječima da ću tek u Dohi biti u svojoj top formi. Hvala Bogu zdrav sam, treniram redovno i polako se vraćam tamo gdje mi je i mjesto - izjavio je Tuka.



On je prijavio nastup na Dijamantskoj ligi u Londonu 20. jula i jos čeka potvrdu organizatora.



(FENA)