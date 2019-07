Desetorostruka državna prvakinja i najuspješnija bh. biciklistkinja Lejla Tanović odbranila je balkansku titulu u elite kategoriji na šampionatu održanom u Srbiji.

Foto: 24sata.info

Tanović je tako četvrti put zaredom osvojila Balkansko prvenstvo, drugu poziciju je zauzela reprezentativka Srbije Teodora Savić-Popović, a na trećem mjestu završila je reprezentativka Turske Esra Kurkcu, trenutno 46. biciklistkinja svijeta.



Tanović je prvu poziciju zauzela od samog starta i čuvala je sve do kraja utrke pobjedivši sa prednošću od sedam minuta. Osvojila je i novih 30 UCI bodova za svjetsku ranking listu i olimpijsku normu, s obzirom da se utrka nalazila u kalendaru Svjetske biciklističke federacije sa kategorijom UCI C2.



- Nevjerovatan je osjećaj obući dres balkanske prvakinje po četvrti put zaredom i veoma sam sretna radi toga. Utrka je bilo iznimno naporna s obzirom da smo startali u najtoplijem periodu dana ali na samom startu osjećala sam se veoma dobro, tako da sam preuzela vodstvo koje sam čuvala do kraja utrke. Konkurencija je kao i svake godine bila izazovna ali drago mi je da sam uspjela odnijeti pobjedu - rekla je Tanović.



Za bh. takmičarku to je bila ukupno deseta pobjeda u karijeri na UCI utrkama a treća ove sezone.



- Izuzetno smo zadovoljni Lejlinom trenutnom formom s obzirom da nas očekuje još osam utrka do kraja sezone gdje nam je cilj prikupiti što veći broj UCI bodova. Već naredni vikend očekuje nas nova utrka, a nakon toga se pripremamo za državno prvenstvo koje se ove godine održava u Livnu - rekao je selektor MTB reprezentacije Amar Njemčević.



(FENA)