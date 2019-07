Finalnim borbama u sedam kategorijama, kao i mečevima za bronzane medalje, okončan je Evropski judo kup za juniore "Sarajevo 2019" koji je ovog vikenda održan u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

Foto: Fena

Najuspješnija nacija na takmičenju na kojem je učestvovalo 238 džudistkinja i džudista iz 25 zemalja je Izrael. Izraelci su osvojili ukupno 11 medalja, od čega četiri zlatne, dvije srebrene i pet bronzanih.



Reprezentativci Bosne i Hercegovine kup su okončali s tri srebrene i jednom bronzanom medaljom, a po broju osvojenih medalja BiH je takmičenje završila na 10. mjestu. Srebrenim odličjima okitili su se Vuk Elez (-81 kg), Igor Vračar (+100kg) i Hana Piralić (+78kg), dok je bronza u kategoriji preko 100 kilograma pripala Vasiliju Vujičiću.



Kategorijom do 60 kilograma u potpunosti su dominirali izraelski džudisti. Matan Kokolayev je u finalu savladao zemljaka Yaira Elkinda, a bronze su osvojili Izraelac Roie Rosen i Francuz Antony Duporge.



U Izrael je otišlo i zlato u konkurenciji do 66 kilograma nakon finala u kojem je Amit Bobovich porazio Calluma Nasha iz Irske. Najniže mjesto na pobjedničkom podijumu pripalo je Ivi Verhorstertu iz Holandije i Israilu Dakayevu iz Francuske.



Bugar Mark Hristov trijumfovao je u kategoriji do 73 kilograma, a u vrlo interesantnom finalu porazio je Australca Rhysa Allana, dok su bronzane medalje pripale Izraelcima Yehonatanu Elbazu i Idi Levinu.



Drugu zlatnu medalju za Kosovo na turniru, koji tradicionalno organizuje Judo savez BiH, osvojila je Laura Fazliu. Ona je u finalu kategorije do 63 kilograma porazila Holanđanku Nadiah Krachten, dok su bronzane bile Shaked Amihai (Izrael) i Lara Cvjetko (Hrvatska).



Dominaciju izraelskih takmičara tokom drugog dana Evropskog judo kupa za juniore potvrdila je Maya Goshen koja je trijumfovala u kategoriji do 70 kilograma protiv Holanđanke Silje Kok. U borbama za bronzane medalje viđena su dva holandsko-hrvatska ogleda. Jedan je pripao Lari Kilbi iz Hrvatske, a u drugom je uspješni bila Holanđanka Esmee Van Schaardenburg.



Austrijanka Marlene Hunger propustila je priliku da svojoj domovini donese jedino zlato, no na kraju je osvojila jedinu medalju nakon što ju je u finalu do 78 kilograma porazila Francuskinja Lou Anne Brustel. Holandske reprezentativke Amber Weiland i Kim Hooi osvojile su bronzane medalje, saopćili su organizatori.



Nakon dvodnevnog takmičenja u organizaciji Judo saveza Bosne i Hercegovine, od ponedjeljka će na Ilidži biti održan i četverodnevni Judo kamp, ali u organizaciji Judo saveza FBiH, a predvodit će ga Driton Kuka, trener olimpijske šampionke Majlinde Kelmendi, saopćili su organizatori.



(FENA)