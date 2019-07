Preliminarne runde drugog dana takmičenja na Evropskom judo kupu za juniore "Sarajevo 2019" obilježili su ponajviše takmičari iz Izraela i Holandije.

Foto: 24sata.info

U finalu kategorije do 60 kilograma sastat će se dvojica Izraelaca, Matan Kokolayev i Yair Elkind. Za bronzane medalje borit će se Lyuboslav Grigorov iz Bugarske i Roie Rosen iz Izraela, dok će se u drugom meču za bronzano odličje sastavi Pavle Krsmanović (Srbija) i Antony Duporge (Francuska), najavili su organizatori.



I u konkurenciji džudista do 66 kilograma Izraelci će također imati priliku da osvoje zlato. U finalu ove kategorije naći će se Amit Bobovich (Izrael) i Callum Nash (Irska). Jedna od dvije bronze sasvim sigurno će pripasti Francuzima, s obzirom na to da se sastaju zemljaci Israil Dakayev i Yhonice Goueffon, dok će u drugom duelu snage odmjeriti Danac Jonas Czajkowski i Holanđanin Ivo Verhorstert.



Najveći broj takmičara na Evropskom judo kupu za juniore okupila je kategorija do 73 kilograma. U finalu ove kategorije naći će se Rhys Allan iz Australije i Mark Hristov iz Bugarske, dok će mečevi za bronze biti izraelsko-holandsko dueli. U prvom se sastaju Ido Levin i Ziggy Horsten, a u drugom Yehonatan Elbaz i Camiel Roskamp.



Za zlatnu medalju u kategoriji od 63 kilograma borit će se Holanđanka Nadiah Krachten i Laura Fazliu s Kosova.



Austrijanka Marlene Hunger pokušat će u finalu kategorije do 78 kilograma donijeti svojoj zemlji prvo zlato na ovogodišnjem Evropskom judo kupu za juniore. U mečevima za bronzu Holandija, koja je nakon BiH imala najviše takmičara na turniru, imat će dvije predstavnice. Amber Weiland borit će se protiv Francuskinje Habi Megasse, dok će se njena sunarodnjakinja Kim Hooi boriti protiv Abigail Paduch.



Maya Goshen iz Izraela i Silja Kok iz Holandije u finalu su kategorije do 70 kilograma, dok se u kategoriji preko 78 kilograma zlatnom medaljom, jedinom za Hrvatsku na ovom takmičenju, okitila se Helena Vuković.



(FENA)