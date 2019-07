Bosanskohercegovački kick-bokser Dževad Poturak i bokser Adnan Redžović, uz plejadu drugih domaćih i stranih boraca, sutra će se boriti na vodećem svjetskom kick-box turniru King of Kings World Grand Prix (KOK WGP).

Foto: Fena

Dževad Poturak – "Bh Machine", vlasnik KOK licence zaslužan za dovođenje ovog vrhunskog borilačkog spektakla u BiH, borit će se za pojas prvaka Evrope KOK organizacije u superteškoj kategoriji protiv Albanca Dritana Barjamaja, borca koji iza sebe ima više od 40 pobjeda, a koji dolazi kao zamjena za ukrajinskog šampiona Jurija Gorbenka koji je od borbe morao odustati radi problema s vizom.



- Drago mi je što mogu reći da je ovo deseti turnir koji organizujem. Dali smo doprinos ovom sportu i doveli ga na trenutni nivo u BiH. Imao sam težak posao da u dva mjeseca organizujem ovako zahtjevan događaj, ali uspjeli smo sve uraditi na visokom nivou. Mogu ponosno reći da će ovaj borilački spektakl sutra uvečer biti emitovan za 122 kanala uživo, u 60 zemalja i na 44 jezika - izjavio je Poturak.



Ističe da je naporno trenirao i da je spreman za meč protiv Barjamaja.



- Skinuo sam deset kilograma i spreman sam za meč. Osjećam se dobro. Barjamaj je odmah prihvatio poziv za borbu nakon što je Gorbenko otkazao i svaka mu čast na tome. Očekujte kanonadu udaraca. Ja sam uvijek davao dobre borbe i sigurno je da će biti žestoko. Pucat će i po njemu i po meni - rekao je Poturak.



Redžovićev protivnik za dvadesetu pobjedu u karijeri će biti Mađar Andras Balazs Farkasa.



- Dobio sam poziv od Dževada da radim K1 borbu, ali ipak jedino ću ja raditi boks, jer tu sam se okrenuo profesionalnoj karijeri. Ovo je odlično za promociju ovog sporta i za naše mlade sportiste za koje se nadam da će se pokazati u najboljem svjetlu. Vjerujem da će svi gledaoci biti zadovoljni - izjavio je Redžović.



Uz Poturka i Redžovića, titulu će pokušati izboriti i bh. borci Igor Emkić, u okviru KOK WGP serije, te Sanid Imamović koji će učestvovati u turniru četvorice. Ovaj turnir posebno će oduševiti publiku, jer će osim pobjede borcu koji savlada ostalu trojicu donijeti učešće na ostalim KOK turnirima, ukupno osam do konačnog finala.



Emkić će se sutra boriti protiv mladog borca Danila Tošića koji želi da se dokaže u ovom sportu.



- Uvijek sam volio nastupati u BiH pred domaćom publikom, a pogotovo u Sarajevu gdje je publika uvijek imala smisao za dobre i jake borbe. Ovdje sam uvijek imao veliku podršku i nadam se da će i sutra biti tako. Tošić je mlad borac željan dokazivanja. Mislim da će to biti čvrst meč, a ja nisam došao da izgubim, došao sam da ostavim srce na terenu - naglasio je Emkić.



King of Kings – KOK je vodeći svjetski kick-boxing brend, trenutno jedna od najvećih svjetskih kick-box organizacija koja na godišnjem nivou održi 24 ovakva eventa. Karte za spektakl, koji će sutra biti održan sutra od 19 sati u ilidžanskom hotelu Hills, mogu se kupiti po cijeni od 50 KM.



(FENA)