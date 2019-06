Na Bjelašnici i Igmanu u subotu počinje peto dvodnevno međunarodno Off road really takmičenje, koje će iz Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja privući stotine ljubitelja ovog adrenalinskog sporta.

Foto: Patria

Takmičari će se okušati u hard i soft disciplini, dok je dio programa po prvi put rezervisan i za turistički dio, u kojem će iskusni vodiči goste koji dođu sa bilo kojom vrstom terenskog vozila provesti prekrasnim predijelima Igmana i Bjelašnice do koji nije moguće doći bez pratnje.



Takmičenje oba dana kreće sa Velikog Polja na Igmanu od devet sati.



Za nedjelju je planirano i polaganje za nove off road vozače, na putu prema Dejčićima oko 500 metara dalje od glavne ceste za Bjelašnicu.



Cijeli skup će biti pod visokim mjerama osiguranja.



Organizator petog međunarodnog Off road really takmičenja je Automoto klub „Sa Off road klub“ iz Sarajeva, u okviru Off road Saveza Bosne i Hercegovine.



Off road vozila izložena su tokom sedmice na platoima ispred BBI-a i SCC-a u Sarajevu, gdje su ljubitelji automobila mogli saznati nešto više o ovom popularnom adrenalinskom sportu.





(NAP)