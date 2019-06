Najbolja bosanskohercegovačka džudistkinja Larisa Cerić na 2. evropskim igrama u Minsku osvojila je srebrenu medalju, prvo odličje za našu zemlju na ovom takmičenju, koje se ove godine istovremeno vrednovalo i kao Evropsko prvenstvo.

Foto: FENA

Bh. sportskoj heroni i našoj najuspješinoj sportašici od sticanje nezavisnosti ovo je treće srebro na evropskim prvenstvima, a četvrti podij ukupno. Ranije je osvojila dva srebra (2014. i 2018.) te jednu bronzanu medalju (2017.).



U kategoriji više od 78 kilograma Cerić je na startu bila slobodna, u drugom kolu je savladala srbijansku takmičarku Milicu Žabić, a u trećem kolu Ukrajinku Galinu Tarasovu. U polufinalu je bila bolja od portugalske takmičarke Rochele Nunes. U borbi za titulu u finalnom meču je poražena od domaće predstavnice Bjeloruskinje Marine Sluckaje.



Na pres-konferenciji Judo saveza BiH u Olimpijskom komitetu BiH evropska viceprvakinja kazala je da je sretna i ponosna osvajanjem prve, historijske medalje sa Evropskim olimpijskim igrama.



- Prošle godine sam bila druga na EP-u, isti uspjeh ponovila sam i ove godine. Imala sam četiri jako teške borbe, u svakoj je bilo neizvjesno. Uspjela sam se plasirati u finale, u kojem sam se borila s domaćim takmičarkom Sluckajom. Znala sam da ako želim da budem prvakinja Evrope i pobjednica Evropskih igara da ću morati da je bacim jer drugačije sigurno neću moći pobijediti, pogotovo što je ona nastpupila na domaćem terenu. Dosta puta smo se borile, jako dobro poznajemo jedna drugu. Nisam uspjela da plasiram to bacanje i nažalost izgubila sam zlato, ali sve u svemu jako sam zadovoljana - kazala je Cerić, koja na svjetskoj rang listi najboljih džudistkinja u kategroji + 78 kg trenutno zauzima visoko drugo mjesto.



Dodala je da je sada očekuje nastup na svjetskom prvenstvu, krajem septembra u Japanu.



- Nadam se da ću uspjeti da tempiram formu i ostvarim rezultat koji sam postigla prošle godina kada sam osvojila treće mjesto ili evetulano da uđem u finale - rekla je Cerić.



Selektor Branislav Crnogorac osvrnuo se na finalnu borbu s predstavnicim Bjelorusije. Kazao je da je Sluckaja bivša prvakinja Evrope, koji je Larisa pobijedila prošle godine.



- Do sad su sastale više puta. Ovog puta domaća publika je ponijela i pružila je više od svojih mogućnosti te bila uspješnija, ali to nije razlog da ne slavimo ove dvije historijske medalje. Definitvno je jasno da je Larisa naša najuspješnija sportašica ikada, kada su u pitanju nastupi sportista od sticanja nezavisnosti BiH. Zbirka njenih osvojnih medalja do sada je impozantna i mi smo svi ponosni na njih - kazao je Crnogorac.



On je izrazio veliku zahvalnost svim koji su pomažu u ostvarenju ovih rezultata, prije svih Ministarstvu sporta KS, BH Telecomu i Olimpjskom komitetu BiH.



- Larisi Cerić jedino još nedostaje olimpijska medalja i svakako da ćemo sve učiniti da se domognemo i tog trofeja. Uz Amela Tuku i Mesuda Pezera ona je najbliža našem sportskom snu, a to je da BiH konačno dobije olimpijsku medalju - kazao je Crnogorac.



Generalni sekretar Olimpijskog komiteta BiH Said Fazlagić uime cijele bh. olimpijske porodice Larisi Cerić je čestitao na velikom uspjehu i zaželio da BiH napokon osvoji olimpijsku medalju naredne godine u Tokiju.



Naglasio je da će OKBiH nastaviti s potporom Larisi Cerić i svima koji budu ostvarivali ovakve uspjehe.



- OKBiH trenutno stipendira 15 potencijalnih olimpijaca, od koji se tri - Cerić, Tuka i Pezer svojim rezultatima radom i trudom ističu i oni su dobili dodatnu potporu i mi ćemo nastaviti s tim trendom - kazao je Fazlagić.





(FENA)