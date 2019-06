Bosanskohercegovački kik bokser Dževad Poturak i bokser Adnan Redžović borit će se protiv Albanca Dritana Barjamaja, odnosno Mađara Andrasa Balazs Farkasa na King of Kings World Grand Prix (KOK WGP), vodećem svjetskom kick-box turniru koji se održava 3. jula u Sarajevu, u ilidžanskom hotelu Hills.

Foto: Fena

Barjamaj, albanski borac koji iza sebe ima više od 40 pobjeda, dolazi kao zamjena za ukrajinskog šampiona Yuriija Gorbenka koji je od borbe morao odustati radi problema sa vizom. Njega će u ringu čekati najbolji bh. K1 borac Dževad Poturak – Bh Machine, vlasnik KOK licence zaslužan za dovođenje ovog vrhunskog borilačkog spektakla u našu zemlju.



- Promjene u rasporedu borbi nisu strane u ovom poslu, pa tako ni ova promjena boraca ne iznenađuje mnogo. Spreman sam za bilo koga u ovom trenutku, imao sam veliku želju susresti se sa Juriijem Gorbenkom u ringu. Vjerujem da će Dritan Barjamaj biti dostojna zamjena, posebno nakon što je izrazio želju da upravo ja budem njegov protivnik. Za mene je to dodatni motiv za pobjedu i osvajanje trećeg pojasa u karijeri - izjavio je Poturak, te dodao da se bori za pojas prvaka Evrope KOK organizacije u superteškoj kategoriji.



Osim ove izmjene, i najbolji bh. profesionalni bokser Adnan Redžović dobio je novog protivnika. Tako će se za dvadesetu pobjedu u karijeri boriti protiv Mađara Andrasa Balazs Farkasa.



Uz Poturka i Redžovića, titulu će pokušati izboriti i bh. borci Igor Emkić, u okviru KOK WGP serije, te Sanid Imamović koji će učestvovati u turniru četvorice. Ovaj turnir posebno će oduševiti publiku, jer će osim pobjede borcu koji savlada ostalu trojicu donijeti učešće na ostalim KOK turnirima, ukupno osam do konačnog finala.



Karte za spektakl kakav bh. javnost do sada nije imala priliku gledati su u prodaji te se po cijeni od 50 KM mogu nabaviti svakog dana od 17 do 21 sat prekoputa Gradske tržnice u Sarajevu.



King of Kings – KOK je vodeći svjetski kick-boxing brend, trenutno jedna od najvećih svjetskih kick-box organizacija koja na godišnjem nivou održi 24 ovakva eventa.



(FENA)