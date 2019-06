Bh. bacač kugle Mesud Pezer živi svoje snove. Hicem od 21,27 metara na mitingu u Švedskoj izvadio je vizu za Olimpijske igre, koje će biti održane naredne godine u Tokiju, i tek je drugi sportista iz BiH sa A olimpijskom normom za Igre 2020.

Mesud Pezer / 24sata.info

Pezer je u ponedjeljak naveče slavio u Švedskoj, ali mnogo važniji je rezultat kojim je, kako ističe, prezadovoljan. Uvijek je vjerovao da može da baci kuglu preko 21 metar, a posljednji hitac je dokaz da je u dobroj formi.



"Za atletičare je jako teško ispuniti normu za Olimpijske igre u Tokiju, jer su u svim disciplinama dignute norme. Ranije je za kuglu bila 20,50 metara, a sada je 21,10 metara, što nije lako prebaciti", rekao je Pezer za "Nezavisne" i dodao:



"Nastup na Olimpijskim igrama je potvrda da sam na vrhunskom nivou, u svjetskoj eliti bacača, odnosno među najboljih 20 u svijetu. Naravno, ovo znači i da živim svoj dječački san."



Pezer naredni nastup ima već u subotu u Švedskoj, a onda ide u Njemačku, gdje će se takmičiti 7. juna.



"Ove godine mi je cilj da budem konstantan na dužinama od 21 metra i najveća želja mi je da ostanem zdrav", istakao je dvadesetčetvorogodišnji Pezer.



Zasad samo on i atletičar Amel Tuka imaju A norme za Igre u Tokiju, ali bh. sportisti vjeruju da će biti još onih koji će u Japan sa A normama. Pezer vjeruje i da je vrijeme za odličje.



"Siguran sam da na Igrama u Tokiju neko od nas može donijeti prvi put medalju u Bosnu i Hercegovinu", smatra Pezer.



Do vrhunskog nivoa je teško doći, to znaju svi koji su uspjeli ili pokušali da dostignu.



"Mnogo vremena je potrebno da se dostigne vrhunski nivo, mnogo je odricanja, rada, truda i novca potrebno. Kada bi me neko pitao da li bih sve ispočetka prošao, dobro bih razmislio", rekao je Pezer.



Ipak, uz podršku je lakše doći do cilja.



"Želio bih zahvaliti cijelom svom timu, treneru, menadžerima, sponzorima. Također, hvala mom klubu AK Zenica, Atletskom savezu BiH, posebno Olimpijskom komitetu jer je ove godine obezbijedio svima nama vrhunske uslove i naravno porodici, bez koje ne bih bio danas gdje jesam", istakao je Pezer.



Brojke:



21,27 metara bacio kuglu na mitingu u Švedskoj



2020. će biti Olimpijske igre u Tokiju





(NN)